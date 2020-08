"Tato vakcína vychází z proteinu, který není nijak infekční. To znamená, že tady se nepracuje s živým virem, pouze je tady nosič, kterým je hmyzí virus, nemůže nakazit nikoho. V tom chci zdůraznit, že pro naše obyvatelstvo je naprosto nulové riziko," řekl dnes vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula.

Vakcína se již klinicky testuje, výsledky první fáze jsou známé. "Ty výsledky jsou skutečně velmi zajímavé a pokud je srovnáváme s výsledky ostatních společností, tak se dá říct, že tato vakcína zatím vykazuje lepší parametry bezpečnosti i imunogenity než srovnatelní konkurenti," řekl Prymula.

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že vláda již objednala vakcínu proti koronaviru pro 3,6 milionu lidí, a to prostřednictvím Evropské unie. Je možné, že stát nakoupí i vakcíny, které se budou vyrábět v Bohumili. "Vir tady s námi bude tak dlouho, dokud nebudeme mít vakcínu. A na tom už se pracuje. Tím, že firma Novavax je u nás v Čechách, chceme s nimi o vakcíně diskutovat a případně uzavřít smlouvu," řekl Babiš.

Na testování se budou podílet i Češi

Na klinickém testování nové vakcíny se budou podílet i Češi. Podle Babiše bude k testování vybráno asi 300 lidí z České republiky. V Česku chce firma vyrábět až jednu miliardu klíčové složky vakcíny proti covidu-19.

V českém závodě Praha Vaccines chce Novavax vyrábět rekombinantní povrchový S-protein koronaviru, který je schopen vyvolat potřebnou reakci imunitního systému, a je tak klíčovou složkou kandidátské vakcíny. Druhá klíčová složka vakcíny se bude vyrábět ve Švédsku. Obě složky se mají kompletovat v dalším z evropských závodů, kde se bude vakcína plnit do ampulek. Dle informací ČTK by to mělo být v Německu.

"Výroba je předpřipravena, na oddělení už probíhají testy," řekl dnes ředitel výrobního závodu Praha Vaccines Jakub Kronovetr.

První část fáze klinického testování se uskutečnila v Austrálii, bylo do ní zařazeno 131 lidí ve věku od 18 do 59 let. "Úspěšné výsledky testování první části, vyhodnocující imunogenicitu (schopnost vyvolat imunitní odpověď) a bezpečnost možné budoucí protilátky, posouvají nyní kandidátskou vakcínu do druhé části," uvedla firma.

Českou společnost Praha Vaccines koupila americká firma Novavax letos v květnu od indické Cyrus Poonawalla Group, v dohledné době ji tak čeká oficiální přejmenování na Novavax CZ. Výrobní závod Praha Vaccines disponuje moderním výrobním zařízením s vysokým stupněm biologického zabezpečení. Kromě výroby vakcíny proti koronaviru umožňuje například také výrobu vakcíny proti chřipce, kterou plánuje společnost Novavax výhledově zavést po odeznění koronavirové pandemie. Výrobní závod má v současné době přibližně 150 zaměstnanců se zkušenostmi v oblasti výroby vakcín.

Kromě českého závodu pracuje na výrobě vakcíny také několik zařízení spolupracujících se společností Novavax v USA, další v Evropě a také v Asii.