Sedmnáctá strana nestihla termín podání kandidátky. Hodlá se bránit

O 65 křesel v zastupitelstvu Středočeského kraje bude bojovat 16 stran. To jsou ty, které podaly kandidátní listiny do 28. července do 16 hodin. Jak ale uvedl Jan Nováček tiskového oddělení Středočeského kraje, původně se o kandidaturu ucházela ještě jedna strana. „Moravská a Slezská pirátská strana podala kandidátní listinu po zákonné lhůtě,“ uvedl.

