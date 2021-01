Shodou okolností právě v pátek by se ve Středočeském kraji mohlo rozjet také očkování v domovech seniorů. Tam je však vakcinace proti koronaviru organizována jinak; registrace se tedy klientů, kteří v nich žijí, netýká. Vztahovat se bude pouze na seniory – prozatím ty ve vyšším věku – kteří bydlí doma. Pomoci jim zorientovat se v situaci chce vedení kraje společně se starosty.

Informace rozšiřují i obce

Kraj mimo jiné připravil předlohu informačních plakátů. Poskytl je obcím, jejichž pracovníci mohou letáky vytisknout a vyvěsit i předat zájemcům, připomněla hejtmanka Petra Pecková (za STAN). Text považuje za jednoduchý a srozumitelný. Odpovídá na otázky jak se registrovat, co je k tomu potřeba, kde se vakcinace chystá i jak to pak bude vypadat přímo na místě.

Třebaže elektronická registrace do jednotného celostátního systému vyžaduje pro vyplnění on-line formuláře jistou zběhlost v používání internetu, což mnohým lidem ve věkové skupině 80+ chybí (natož aby tito lidé měli k dispozici počítač nebo chytrý mobil), hejtmanka věří, že přihlašovat se k očkování nebude pro seniory problém. Mnohým jistě pomůže jejich okolí.

Nemusí však jít jen o rodinné příslušníky či známé. V rámci pravidelné videokonference Pecková oslovila starosty měst, která pro okolní region fungují jako takzvané obce s rozšířenou působností – a má od nich slib, že pomohou. Věří však, že se zapojí i další starostové. Někde třeba tím, že požádají o spolupráci pečovatelskou službu, pokud v místě funguje – a na malých vesnicích, kde každý zná každého, třeba i osobně. „Lidé se také mohou obrátit na své praktické lékaře,“ radí hejtmanka. A tomu, kdo by si snad opravdu nevěděl rady, doporučuje zatelefonovat na číslo infolinky ke koronaviru: 1221. I prostřednictvím jejích pracovníků je možné registraci zajistit.

Zatím patnáct míst v kraji

Ohlasy od starostů, kteří se chtějí zapojit, jsou zatím víc než příznivé. Jejich zájem předčil očekávání. Někde dokonce uvažují o tom, že by zorganizovali a zajistili svoz seniorů z okolí na jedno místo, třeba do tělocvičny, kde by se o vakcinaci zájemců mohl hromadně postarat praktický lékař. Podle slov Peckové však zatím na tenhle nápad ještě nelze s nadšením přikývnout: nejprve je třeba prověřit, zda by něco takového bylo možné.

Aktuálně platí, že očkování má ve středních Čechách zajišťovat 15 vakcinačních center fungujících v nemocnicích. Ta nyní jsou v kraji ve všech okresech kromě Prahy-západ. Naopak v některých – na Berounsku, Kladensku, Kutnohorsku a Příbramsku – funguje po dvou očkovacích centrech.

Očkování proti koronaviru ve středních Čechách



- Benešovsko: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

- Berounsko: Nemocnice Hořovice, Rehabilitační nemocnice Beroun

- Kladensko: Nemocnice Slaný, Oblastní nemocnice Kladno

- Kolínsko: Oblastní nemocnice Kolín

- Kutnohorsko: Městská nemocnice Čáslav, ON Kolín – Nemocnice Kutná Hora

- Mělnicko: Nemocnice Mělník

- Mladoboleslavsko: Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav

- Nymbursko: Nemocnice Nymburk

- Praha-východ: Nemocnice Brandýs nad Labem

- Příbramsko: Nemocnice Sedlčany, Oblastní nemocnice Příbram

- Rakovnicko: Masarykova nemocnice Rakovník



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje