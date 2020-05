O řád nižší škodu utrpěl 66letý majitel, kterému v době od čtvrtka 23. do pátku 24. dubna zmizelo elektrické kolo Fido z oploceného pozemku u rodinného domu v Roztokách. Neznámý zloděj, po kterém pátrají policisté z libčického obvodního oddělení, se v tomto případě obohatil o 15 tisíc korun.

Pokud se pachatele obou skutků podaří vypátrat, v případě odsouzení jim hrozí tresty odnětí svobody až do výše osmi let, upozornila policistka Šteinerová. Krádeží se totiž dopustili v době nouzového stavu, s čímž je spojena vyšší sazba. Policisté přivítají případná svědectví, která by k dopadení zlodějů mohla přispět. Kdo by měl k případům co říci, může zajít na nejbližší policejní služebnu – nebo využít známou linku 158. „Zabezpečte si řádně své věci – i na svých pozemcích,“ vyzývá současně veřejnost Šteinerová.

Jízdní kola a koloběžky, ale třeba i zahradní nábytek, zahradní náčiní, grily a jiné věci včetně elektroniky před nenechavci neochrání, že je majitelé mají na svém pozemku a za plotem; krádežím je nutné předcházet důkladnějším zajištěním. „Tyto věci je třeba mít v kůlně, v garáži nebo pod přístřeškem pod uzamčením nebo upevněné, neboť drzost pachatelů nezná mezí a je nevyzpytatelná,“ upozornila policistka.