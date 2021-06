Konkrétně na oblíbených trasách zadýmá a zafuní lokomotiva 434.2186 zvaná Čtyřkolák, jež v sobotu vyveze zájemce na trase z Prahy do dolního Posázaví, pro niž trampové už před stoletím začali používat dodnes populární označení Posázavský Pacifik. Zastavení soupravy s historickými vagony včetně restauračního vozu v Týnci nad Sázavou mimo jiné výletníkům umožní navštívit hradu s vyhlídkou ze strážní věže, zavítat do městského muzea – nebo třeba jen užít si procházku podél řeky.

Neděle pak bude díky soupravě se Čtyřkolákem v čele patřit zážitkům z takzvaného Pražského Semmeringu s úchvatnými výhledy na přírodní scenérie i památky v centru metropole, tradičně označovaného za nejkrásnější železniční trať v hlavním městě a v jeho nejbližším okolí. Začínají populární výlety Párou Prahou, jejichž trasa tradičně bývá okružní s průjezdem Prokopským údolím. To však bude platit až pro další letošní termíny (jízdy jsou stejně jako výlety do Posázaví plánované i koncem července, srpna a začátkem října). Nyní se z provozních důvodů pojede ze smíchovského nádraží přes Zličín na hostivické nádraží – a pak stejnou cestou zpět.

Aktuální novinka se v souvislosti s provozem výletních vlaků týká také populárního Cyklohráčku, v němž nechybějí ani herny obsluhované hrajvedoucími. Ten se zaměřuje zejména na nabídku pro rodiny s dětmi a cyklisty, které o víkendech a svátcích tradičně vozí po trase z Prahy kolem Okoře do Slaného. Na této trase je však výluka kvůli opravám, a tak se nejen o nynějším víkendu, ale i o těch dalších až do 27. června pojede odklonem: z Prahy přes Kladno a Lužnou (kde fandové dění na kolejích mohou navštívit železniční muzeum, pyšnící se mimo jiné rozsáhlou sbírkou parních lokomotiv) do Rakovníka; s dobrým přístupem ke křivoklátským lesům, ale i k výletním trasám v povodí Berounky.

K Okoři, ale i dalším výletním cílům v této oblasti, jakými jsou například hradiště Budeč, Zoopark Zájezd či údolí Zákolanského potoka, pak místo po kolejích lze dojet po silnici – stále ale veřejnou dopravou. Zájemce tam dovezou autobusy náhradní dopravy (přičemž z Cyklohráčku lze přestoupit na hostivickém nádraží).