Z přehledu změn provozu Pražské integrované dopravy pro vánoční a novoroční období plyne, že větší odchylky pro jednotlivé dny se týkají autobusů; v případě vlaků je provoz o poznání pravidelnější.

Po posledním prosincovém víkendu s uplatňováním sobotních a nedělních jízdních řádů platným pro období prázdnin následuje pondělí 30. prosince, které je běžným pracovním dnem – byť řada lidí si stále užívá volna. Vlaky také skutečně pojedou podle jízdních řádů platných pro pracovní den. Rovněž v případě příměstských autobusů se uplatní jízdní řády pro pracovní den (na vybraných linkách s prázdninovým režimem), přičemž případná omezení jsou vyznačena v jízdních řádech. Ostražitost provázená nahlédnutím do jízdních řádů je na místě zvlášť v případě cestujících z Kladenska využívajících autobusové linky 300, 324 i kladenskou městskou dopravu a pro obyvatele Hostivicka, jež vozí autobusy s číslem 336.

Úterní provoz bude ryze silvestrovský – přes den mají vlaky jezdit jako o běžných pracovních dnech, což však bude platit pouze zhruba do osmé večer. Pak bude přibližně do desáté večerní provoz omezený: s jízdami vlaků v hodinových intervalech. Příměstské autobusy se přes den budou řídit jízdními řády pro pracovní den – prázdniny, přičemž některé linky mají v jízdních řádech vyznačena omezení. Postupně budou autobusy přecházet na zvláštní jízdní řády platné pouze pro tuto výjimečnou příležitost: na některých linkách to bude už během večera, plošně to pak platí pro noční příměstské linky. Z oslav v Praze však mohou Středočeši cestovat také vlakem – na Nový rok v rámci takzvaného nočního rozjezdu příměstských linek do všech směrů dvě hodiny po půlnoci.

Rovněž v hlavním městě se pro silvestrovsko-novoroční noc počítá s velkými změnami. Metro sice prodlouží intervaly na 10 minut, ale provoz si protáhne o dvě hodiny. Tramvaje posílí noční provoz tak, aby v době mezi 22. hodinou a 3.30 přijížděly po čtvrthodině; následovat mají 20minutové intervaly až do sedmé ranní. Autobusy městské hromadné dopravy budou v metropoli jezdit zcela neobvykle: do poledne v prázdninovém režimu pracovního dne, pak to pro některé linky bude platit i během odpoledne, zatímco jiné se budou řídit zvláštními jízdními řády. Od desáté večer se až do sedmé ranní bude jezdit už jen podle zvláštních jízdních řádů. Ty se navíc ještě změní v době mezi 2.00 a 2.30 – s přechodem na provoz nočních linek.

Na Nový rok po rozednění už veřejná doprava nechystá záludnosti, které by od pasažérů vyžadovaly mimořádnou pozornost: většinou se uplatní pravidla platná pro jízdy v neděli a ve svátek. Jen hrstka městských autobusů v Praze bude jezdit podle zvláštních jízdních řádů.

Pro čtvrtek a pátek, tedy 2. a 3. ledna, platí pro vlaky jízdní řády běžného pracovního dne. Ostatní veřejná doprava také má jezdit podle běžných jízdních řádů (avšak v prázdninovém režimu – tedy s nižším počtem spojů). Rovněž první víkend roku 2020 by neměl přinést překvapení: pro 4. a 5. leden platí sobotní a nedělní jízdní řády pro období prázdnin.