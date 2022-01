Odřeknutí některých spojů v časech, kdy bývá cestujících méně, nejprve centrála integrovaného systému veřejné dopravy PID ohlásila pro čtyři trasy, linky 309, 310, 313 a 392, načež během ranních hodin připojila ještě linku 368. A následující upozornění: „Vzhledem k průběžnému testování řidičů na onemocnění covid-19 může během dne docházet k dalším výpadkům; doporučujeme sledovat web a sociální sítě.“ Může se totiž stát, že i když šoféři přijdou do práce, aniž by měli o problému sebemenší tušení, výsledek testování jim neumožní posadit se za volant a vyjet. A byť opatření předem připravená dopravci počítají i se schopností reagovat na takovéto do poslední chvíle neočekávané výpadky, zůstává otázkou, kolik jich dohromady bude.

Čtvrteční omezení bylo ohlášeno především v oblasti Chotče, Jinočan, Rudné, Baště a Předboje (kde se však odpolední spoje, jejichž rušení bylo původně ohlášeno, nakonec přece jen podařilo zajistit), a to i na trasách spojujících oblasti nedaleko hlavního města s metropolí. Časně ráno také nejely autobusy mezi Prahou a Dobříší. I když se zrušení ve čtvrtek nevyhnuly právě ani některé ranní spoje, cílem je většinu nezbytných škrtů naplánovat do období takzvaných přepravních sedel, kdy poptávka cestujících bývá nižší. Což je třeba čas pozdního dopoledne či doby krátce po poledni, případně večerních hodin.

Online reportáž

Hlavně zachovat jízdy do práce

Mluvčí Integrované dopravy Středočeského kraje (což je příspěvková organizace kraje organizující veřejnou dopravu) Oldřich Buchetka již v polovině minulého týdne připomněl, že plány organizačních opatření se chystají tak, aby v maximální míře zůstaly zachovány doprava dětí do škol a možnost cestovat do zaměstnání a následně zpět domů. Shodně se opakovaně, naposledy po středečním jednání krajského krizového štábu, vyjádřila i hejtmanka Petra Pecková (STAN). „Prioritou je zachování školních spojů a spojů ve špičkách,“ uvedla. I tak se ve čtvrtek zařadil mezi zrušené spoje třeba autobus jedoucí ze zastávky Bašť, Baštěk (s odjezdem v 7:30) k líbeznické škole (s příjezdem v 7:40). Nebo autobus přijíždějící ráno (7:34) od Nučic do zastávky Rudná, zdrav. stř., kde je i školka a blízko do školy.

Staveniště lákají zloděje. Cílem jsou hlavně buňky či auta s nářadím

Přehled výpadků přinášejí informace na webu pid.cz, stejné údaje lze také najít v mobilní aplikaci Lítačka (v rámci sekce Omezení a výluky). Na přehled omezení PID odkazuje rovněž v rámci svých prezentací na sociálních sítích. Buchetka již v minulém týdnu uvedl, že s možným omezováním počtu spojů lze předběžně počítat do poloviny února.