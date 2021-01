Nakonec se ukázalo, že šlo o planý poplach. Dá se předpokládat, že věc zřejmě ještě bude mít právní dohru.

Kašpar na základě informací z internetu vyslovil obavu, zda přítomnost politického protivníka na jednání nepředstavuje ohrožení pro ostatní zastupitele, z nich někteří jsou v seniorském věku. Konstatoval současně, že pokud jsou informace serveru pravdivé, lze Hermanovo počínán vnímat minimálně jako přestupek – pokud nejde přímo o trestný čin.

„Vylučuji, že bych pro někoho v tomto sále byl nebezpečný,“ reagoval Herman. S ujištěním, že kdyby tomu tak bylo, určitě by přítomen nebyl. Vysvětlil, že jeho syn byl počátkem ledna covid-pozitivní a on s ním zůstával doma – nicméně chlapec už je v pořádku a normálně chodí do školky. A nikdo další doma neonemocněl. Jedním dechem naznačil, že co, co se kolem něj děje, považuje za důsledek politických sporů jak na úrovni kraje, tak města Kolína.

„Nikdo z hygieny mě nekontaktoval,“ konstatoval Herman, jenž trvá na tom, že karanténu nařízenou nemá. A on sám si nechal 18. ledna udělat test, jehož výsledek byl negativní. Slíbil nicméně, že na krajskou hygienickou stanici zatelefonuje, aby věc vyjasnil.

Hned, vyzvala ho od předsednického pultu hejtmanka Petra Pecková (za STAN) řídící jednání zastupitelů, když pak měl Herman snahu diskutovat k právě projednávanému bodu jednání – schvalování darů obcím na podporu participativních rozpočtu. Podle Peckové je opravdu žádoucí mít ve věci jasno co nejdříve.

Výsledek telefonátu na krajskou hygienu následně tlumočil Robert Bezděk (ANO). Podle jeho slov hygienici vyloučili, že by měl Herman karanténu nařízenou. Přesto to řekl Bezděk za Hermana, který jednání opustil. Pro jistotu se vypravil na testy, aby vyloučil jakoukoli pochybnost.

Vpodvečer nicméně hejtmanka Pecková upozornila na e-mail od Hermana. Podle ní se s odkazem na to, jak se karanténa vypočítává – a není to od data onemocnění – omlouvá kolegům za to, že se nezachoval správně. Jak hejtmanka tlumočila jeho slova adresovaná všem členům zastupitelstva, však pochybení nesouviselo s pondělním jednáním zastupitelů; to už problém nebyl. Již 19. ledna se však účastnil jednání na krajském úřadu – a tehdy v karanténě být měl.