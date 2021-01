Podle ředitele základní školy v Hořátvi (pouze 1. až 5.třída) na Nymbursku Milana Vydry zde dávají přednost známkování před slovním hodnocením hned z několika důvodů. „Známky jsou více vyžadovány jak samotnými rodiči, tak i středními školami,“ vysvětlil ředitel hořátevské školy.

Dalším důvodem je podle něj fakt, že psaní písemného hodnocení je sama o sobě náročná disciplína a nemůže ji dělat každý. Autor totiž může velmi snadno sklouznout k tomu, že se začne opakovat.

Souhlasí s ním i ředitel základní školy v Městci Králové Petr Novák, jehož škola má na starosti 430 žáků. „Budou hodnoceni klasickými známkami, i když vzhledem k distanční výuce a situaci, ve které jsou, bude klasifikace mírnější. Pokud se do konce ledna neobnoví prezenční výuka, dostanou hodnocení pouze elektronicky,“ podotkl ředitel městecké školy.

I školy na Kolínsku se přiklání vesměs k tradičnímu známkování. Bude to tak například na Základní škole Mnichovická v Kolíně i na základní škole v Ovčárech. „Slovní hodnocení není zcela vypovídající, stejně se to poté musí převádět na známky. Navíc rodiče z toho beztak vše nevyčtou a chodili by se ptát, jestli je to na jedničku nebo na dvojku,“ shrnula tamní ředitelka Ivana Adamcová.

Stejná situace je i na Boleslavsku. Například 2. Základní škola Mladá Boleslav své žáky normálně oznámkuje. Podkladů k tomu má podle jejího ředitele Matěje Povšíka dostatek. Škola se navíc snažila svým žákům zprostředkovat výuku tak, jako kdyby se nic nedělo. „Ve třídách máme webkamery. Učitelé klíčových předmětů vyučují přímo v učebnách a žáci se dívají on-line,“ popsal Povšík.

U známek zůstanou i na základní škole v Dolních Beřkovicích na Mělnicku. „Metodiku slovního hodnocení nemáme nastavenou a není to něco, co se dá změnit ze dne na den,“ řekla ředitelka školy Kateřina Doktorová.

Vysvědčení se známkami dostanou i žáci na Základní škole Jaroslava Seiferta v Mělníku. „Přechod na slovní hodnocení by musela schvalovat školní rada, je to složitější proces,“ uvedla ředitelka Michaelá Vacková.

Kombinované hodnocení

I na Základní škole Králův Dvůr na Berounsku zůstávají u tradičního hodnocení známkami. Doplňují však průběžnou slovní zpětnou vaznou, kde žákům dávají i prostor se ohodnotit sami.

Na 2. Základní škole Rakovník mají pedagogové možnost nakombinovat klasifikaci známek se slovním hodnocením. „Je tedy pouze na nich, zda tuto možnost využijí či nikoliv,“ poznamenal ředitel rakovnické školy Zdeněk Brabec.

Ředitel 12. základní školy v kladenské Brjanské ulici Vladimír Dufek, dal svým pedagogům na výběr ze tří možností. Klasifikovat známkami, slovním hodnocením nebo kombinovaným způsobem. Pedagogická rada se konala teprve ve středu odpoledne, přesto je přesvědčený o tom, že valná většina učitelů přistoupí stejně jako vloni ke klasice.

„Osobně vím, že moji učitelé zejména z prvních ročníků upřednostňují známkování. Co se týká slovního hodnocení, mají možnost ho využít, především u logopedických tříd. Ze zkušenosti přesto vím, že i žáci spíše chtějí klasické známky,“ řekl ředitel.

Slovní hodnocení zapojí ke známkám mělnická Základní škola Jindřicha Matiegky. „Všichni žáci školy budou na vysvědčení hodnoceni standardně známkou, stejně jako v minulých letech,“ napsal na webu školy ředitel školy Vladimír Škuta.

Podle něj u některých žáků bude ke známkám doplněno i slovní hodnocení, které rodiče a žáci najdou v elektronické žákovské knížce a nebude součástí vysvědčení.

V malotřídní základní škole v Teplýšovicích na Benešovsku mají pololetní hodnocení rozděleno dvěma způsoby. Žákům z první až třetí třídy, kteří do školy chodili, budou dávat kromě klasického vysvědčení také slovní hodnocení. Děti ze čtvrté a páté třídy, které zůstaly kvůli opatřením proti koronaviru doma a výuku měly distanční, dostanou pouze hodnocení slovní.

Podobně je tomu i na Příbramsku. Ředitelka Klára Karlíková ze ZŠ Školní v Příbrami sdělila, že žáci prvního stupně budou hodnoceni kombinovaně, ale na druhém jen známkami.

Úplně speciální přístup pak mají v Základní škole Církvice na Kutnohorsku. „V naší škole se již několik let zaměřujeme na tripartitu. Děti dostávají slovní hodnocení od vyučujících, které je doplněno vlastním hodnocením dětí a hodnocením dítěte od rodičů. Toto slovní hodnocení je doplněno známkami na vysvědčení,“ popsala ředitelka školy Ludmila Hrušková. Tento model zde fungoval již před covidem.