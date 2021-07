O služební byty, které jsou přímo spojeny s výkonem profese v daném městě, je trvale velký zájem. Byty městské radnice přidělují svým strážníkům, učitelům, policistům či lékařům. Snaží se je tím ve městě a v profesi udržet.

Městský byt. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Sedlák

Avšak vzhledem k tomu, že bytové fondy se v obcích od dob socialismu poněkud ztenčily a řada městských bytů byla prodána lidem do osobního vlastnictví (včetně původních služebních), volných bytů je trvalý nedostatek. Některá středočeská města v současnosti dokonce už nemají žadatelům o služební byt vůbec co nabídnout. Stavbu bytů tak nezřídka berou do rukou sami zaměstnavatelé.