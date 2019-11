Během noci na čtvrtek a rovněž v ranních hodinách to také někde může klouzat, protože při poklesu teplot pod bod mrazu se místy bude vytvářet náledí nebo zmrazky.

Varování před náledím, které by mohlo potrápit řidiče i chodce (přičemž starším a méně mobilním lidem se dokonce doporučuje omezit vycházení ven), platí pro celé území kraje – nevyjímaje ani Prahu uprostřed – a to od středeční 23. hodiny do deváté hodiny ve čtvrtek.

Předběžné varování pro následující dny se pak týká silného vichru, který zřejmě přijde s oteplením a možná nedá pokoj po celý víkend. Od poloviny noci na pátek až do pondělní půlnoci meteorologové očekávají, že v některých částech kraje by to mohlo opravdu hodně foukat.

Počítají s čerstvým jihovýchodním větrem, který by v nárazech mohl dosahovat rychlosti 15 až 20 metrů za sekundu (tedy 55 až 70 kilometrů za hodinu) – což už může přinést hrozbu jak kvůli poškozování stromů a střech, tak třeba v souvislosti s neupevněnými předměty. Tuhle předpověď ale meteorologové budou ještě upřesňovat.