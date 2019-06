Nově bylo hlášeno onemocnění další dospělé osoby z Příbramska. Tam se počet pacientů vyšplhal již na pět, když dva dospělí přibyli do statistik před týdnem. Nejvíce onemocnění však lékaři letos zatím zaznamenali v nejbližším okolí Prahy a na Mladoboleslavsku.

Na infekčních odděleních nemocnic již bylo letos kvůli spalničkám ve středních Čechách hospitalizováno pět miminek ve věku do jednoho roku, tři děti ve věku od jednoho do čtyř let, dvě ve věkovém intervalu od pěti do devíti, pět dětí mezi 10 a 15 roky, dva mladiství a 34 dospělých.

Spalničky však narušily plány i spoustě dalších lidí. Karanténní opatření nařídili hygienici také 325 osobám, které s těmito nemocnými byly v kontaktu během inkubační doby. Znamená to izolaci po dobu 21 dnů plus vyšetření hladiny protilátek proti spalničkám – s případným přeočkováním. Stejná opatření se vztahují i na 118 Středočechů, kteří byli v kontaktu s nemocnými z jiných krajů (především z Prahy).

Onemocnění spalničkami ve středních Čechách v roce 2019

- Praha-západ 11

- Praha-východ 10

- Mladoboleslavsko 9

- Nymbursko 6

- Příbramsko 5

- Mělnicko 4

- Kladensko 2

- Kolínsko 2

- Rakovnicko 2

- Prozatím bez hlášených onemocnění: Benešovsko, Berounsko a Kutnohorsko



Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje; údaje k 25. kalendářnímu týdnu