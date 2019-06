Střední Čechy – K neradostnému číslu 50 se vyšplhaly záznamy středočeských hygieniků evidujících pacienty se spalničkami; vysoce nakažlivým onemocněním, které se přenáší především vzdušnou cestou. Vyplývá to z pátečních informací ředitelky protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Lilian Rumlové, podle níž se počet potvrzených onemocnění nahlášených od počátku roku vyšplhal již na půl stovky.

V uplynulém týdnu přibyli do statistik dva dospělí pacienti; oba z Příbramska. Na infekčních odděleních nemocnic již bylo letos kvůli spalničkám hospitalizováno pět miminek ve věku do jednoho roku, tři děti ve věku od jednoho do čtyř let, dvě ve věkovém intervalu pěti do devíti, pět dětí mezi 10 a 15 roky, dva mladiství a 33 dospělých.