Na doplatek za poskytnutou pomoc se zřejmě mohou těšit studentky a studenti, kteří na základě příkazu hejtmanky Středočeského kraje vykonávali pracovní povinnost v nemocnicích či domovech seniorů, případně dalších zařízeních zdravotních a sociálních služeb. Měli by dostat peníze, které jim byly z měsíčních náhrad odečteny jako zákonné srážky: daň z příjmu a odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Nečina Marek

Souvisí to s pondělními ujištěními ministryň financí Aleny Schillerové (za ANO) i práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), že tyto platby se z výdělků studentů strhávat nebudou. Rozruch totiž vyvolaly informace, že studenti vyslaní do boje s koronavirem v některých regionech by daň a odvody měli zpětně doplácet. Vláda rozhodla, že se to nestane – a Schillerová vysvětlila, že to zařídí svým „generálním pardonem“. Ten bude jednak účinný zpětně, jednak i do budoucna; na případné nové daňové povinnosti.