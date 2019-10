S výstavbou kraj souhlasí a další hodnocení projektu nepožaduje. Takové stanovisko přijali středočeští radní v pondělí 21. října k dostavbě Pražského okruhu v úseku Suchdol – Březiněves.

Pražský okruh. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Jde o takzvanou stavbu SOKP (silniční okruh kolem Prahy) 519, proti níž kraj nemá námitky. Vlastně je to naopak: představitelé hejtmanství dlouhodobě volají po co nejrychlejším dokončení okruhu, který dnes nese označení D0. Na rozdíl od řady obyvatel obcí v okolí chystané stavby, kteří sice potřebnost této dálniční komunikace připouštějí rovněž, avšak rádi by ji viděli co nejdál od svého bydliště. Rozhodnutí radních v rámci takzvaného procesu EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) předcházelo projednání ve výboru pro životní prostředí a zemědělství krajského zastupitelstva, informoval krajský úřad.