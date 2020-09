Kandidáti na středočeského hejtmana se představili v předvolební debatě Deníku

aktualizováno dnes 13:32





/FOTOGALERIE/ Co chtějí prosadit kandidáti, kteří by po volbách rádi usedli do hejtmanského křesla? Jaké jsou jejich programové priority? A kde na všechno vezmou peníze? I o tom bude řeč ve středu 23. září debatě Deníku s lídry stran kandidujících v krajských volbách ve středních Čechách. Dvouhodinové setkání se přes poledne uskutečnilo v takzvaném štábním domku v areálu Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře.

Z předvolební debaty pozvaných kandidátů na středočeského hejtmana v Kutné Hoře. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Pozváni přijali Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), Jiří Snížek (Piráti), Robin Povšík (ČSSD), Martin Kupka (ODS), Zdeněk Štefek (KSČM), Radek Rozvoral (SPD), Petra Pecková (STAN), Jan Jakob (TOP 09) a Antonín Fryč (Trikolóra). Moderátorem bude Martin Rumler, šéfredaktor středočeských Deníků. Online reportáž Zdroj: VLM

Autor: Redakce