Pokud bylo někde zapotřebí upozornit provozovatele, že čas již pokročil a přišla zavírací hodina, postačil příjezd hlídky místních strážníků – každopádně bez účasti Policie ČR. Jinde to ale bylo jiné – a ukázalo se, že ani uložení pokut někoho nepřesvědčí, že udeřila „policejní hodina“. Staly se dokonce případy, že hlídka odjela – a za půl hodiny se na místo na základě oznámení vracela, protože majitelé znovu otevřeli, upozornil v sobotu na informace od policejního prezidia ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Zvlášť někteří majitelé klubů měli pocit, že po zmírnění opatření proti šíření koronaviru, jež ve čtvrtek umožnila návrat hostů do dosud zavřených provozoven (a to ještě s omezením počtu návštěvníků), už je to tak, že noc patří zábavě. Blatný v té souvislosti volá po exemplárních trestech při horní hranici sazby, tedy po sankcích v řádu milionů pro provozovatele neposlušných podniků. A varoval, že když lidé ve velkém nechtějí přistoupit na dodržování nastavených pravidel, hrozí návrat od nynějšího třetího stupně systému PES k přísnějšímu čtvrtému; stále se totiž pohybujeme na jejich pomezí.

Lze nicméně očekávat, že jeho kritika se setká s nesouhlasnými ohlasy. A budou následovat debaty o tom, kdo situací zvládá, či nezvládá, chová se odpovědně, či nezodpovědně – a také jestli je koronavirus ve 22.15 nějak aktivnější, než byl ve 21.59 (a v té souvislosti rovněž o tom, zda si lidé počínají tím víc rizikově, čím jsou opilejší).

Nezodpovědnost se kraji vyhnula

Počínání, které označil jako „hromadnou nezodpovědnost“, je podle Blatného naprosto nepřijatelné. Může podle něj přispět ke zhoršení situace, což by restaurace, bary a kluby pocítily v podobě opětovného uzavření. Tvrdý přístup je podle něj na místě.

S tím, co ministr zdravotnictví ostře kritizuje se zvednutým varovným prstem, kontrastuje zkušenost policistů ve středních Čechách: v tomto směru byl po celém kraji klid. „Nic takového naše operační středisko od 22. hodiny do šesté ranní nezaznamenalo,“ tlumočila Richterová poznatky kolegů. Ani z největších středočeských měst, Kladna a Mladé Boleslavi, hlášení o uzavírací nekázni nepřišla.