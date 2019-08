Renesance kempů trvá ale delší dobu. Ukazuje to praxe provozovatelů kempů i autokempů. V posledních dvou letech jsou ale počty návštěvníků víceméně podobné; žádný prudký nárůst ani pád se nekoná. „V posledních letech to je víceméně stejné. Zájem je, ale to víte – vždy záleží na počasí,“ vysvětluje David Václavík, majitel Autokempu Ostrá.

Stejný názor má i Jiří Novotný, který provozuje tábořiště U Kouzelníka v Kácově. „Lidé letos hodně jezdí. Návštěvnost je ale závislá na počasí. Letos jezdí dost zájemců, je hezké počasí a jsme blízko vody,“ vysvětluje.

Vše se ale vyvíjí kupředu a kempů to není jinak. Nebo spíše takto: nároky lidí se zvyšují. Záleží ale, jaký typ kempu lidé navštěvují; jiné to je v případě klasického kempu, jiná situace je pokud míří do tábořiště. „Nároky se zvyšují. Lidé chtějí dobré sociální zázemí, jako sprchy, poblíž nějakou kuchyňku. To je tou dobou, všechno se modernizuje,“ řekl David Václavík. Jinou zkušenost má ale Jiří Novotný z tábořiště. „Jak jsme tábořiště, tak jsme nezaznamenali, že by lidé chtěli něco extra,“ poznamenal.

Na čem se ale provozovatelé kempu shodují, je fakt, že kempování je rozhodně teď moderní. Je to jiný typ cestování, na který lidé v posledních letech tolik nevyráželi. Znamená to snad, že si lidé užili dost luxusu v podobě all inclusive dovolených a chtějí teď začít spojení s přírodou? Asi záleží na každém cestovateli; faktem ale zůstává, že koho tento typ dovolených láká, jen těžko pro něj byla lepší příležitost. „Kempování je teď hodně moderní. Pomáhá tomu i fakt, že jsou k sehnání stany za pár korun. Firmy levné stany nabízejí, takže rodiny teď mohou vzít kolo a vyjet na túru po České republice,“ řekl David Václavík. V oblasti cyklistiky tak je o tento typ dovolených velký zájem. „Ve výsledku tak záleží, jak moc se lidé chtějí v kempu zdržet, jestli je třeba poblíž možnost koupání,“ zamyslel se.

Na otázku, zda do kempů směřují spíše Češi, nebo je vyhledávají i cizinci, zní jednoduchá odpověď: častějšími návštěvníky jsou obyvatelé Česka. „Řekl bych, že to jsou z tří pětin Češi, zbytek cizinci,“ řekl David Václavík. Jiří Novotný má stručnou odpověď: častěji jezdí po kempech Češi.

Pokud jde o počet míst pro stany a karavany, nejvíce jich Středočeský kraj měl v roce 2012, kdy jich bylo dle statistik 6412. V roce 2013 počet klesl na 5881, další rok 5607, v roce 2015

na 5469, v roce 2016 dokonce na 5189 míst. Od té doby počet míst pro stany a karavany opět stoupá: v roce 2017 jich bylo 5415, vloni dokonce 5848.

Kempování ve středních Čechách

- Provozovatelé autokempů se shodují, že kempování je opět moderní a lidé o tento typ dovolené mají zájem.

- Přesto však záleží na počasí: v dešti a zimě se lidé pod stany příliš neženou.

- Kempy nabízejí místa pro stany, leckdy si ale můžete pronajmout buňku, či chatku.

- Nároky lidí se zvyšují: požadují moderní sociální zázemí, chtějí sprchu, kuchyňku.

- Lidé dávají přednost kempům, v jejichž okolí je možnost koupání.

Počet míst pro stany a karavany

2012: 6412

2013: 5881

2014: 5607

2015: 5469

2016: 5189

2017: 5415

2018: 5848



Kam lidé jezdili do kempů v roce 2018 – Středočeský kraj

Hosté celkem: 113 804

Z toho hosté rezidenti: 103 541

Hosté nerezidenti: 10 263

Přenocování celkem: 272 376

Z toho rezidenti: 247 379

Nerezidenti: 24 997

Průměrný počet přenocování (noci): 2,4