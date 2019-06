Podle organizátorů Noc kostelů nabízí možnost, jak se s křesťanstvím nezávazně seznámit prostřednictvím rozhovoru, hudby či umění. Návštěvníci se tak mohou zúčastnit zdarma koncertů, komentovaných prohlídek, či kostel jen tak navštívit.

Vedle mše svaté tak kostely nabídnout řadu dalších událostí, které by vás mohly zajímat. Může to být například ikonopisecká dílna v kostele sv. Jakuba Staršího v Berouně. Nebo se můžete přijít do Sboru České církve evangelické v Berouně na promítání filmu Milujte své nepřátele. V Husově sboru v Kladně budete mít možnost pohovořit si s farářem, nebo se zúčastnit pěveckého workshopu.

Zajímavostí je ochutnávka mešního vína, které má v programu kostel sv. Gotharda v Českém Brodě na Kolínsku.

Řada kostelů ale nabízí „osvědčený“ program, kdy lidé mohou přijít na komentovanou prohlídku do kostela. Tím je například katedrála sv. Bartoloměje, kam můžete vyrazit na volnou prohlídku chrámu.

V řadě kostelů se odehraje také rozsvícení svíček za rodiny, zemřelé, nemocné a lidi na cestách, jako například v kostelu sv. Matouše v Maloticích.

Noc kostelů střední Čechy 2019 (Vybraný program v okresech na území Středočeského kraje)



Benešovsko

Přednáška Liturgický rok a lidové obyčeje

Kostel sv. Mikuláše, Na Karlově, Benešov

21:00 – 21:45 hodin

Přednáška Kostel - liturgický prostor

Kostel sv. Filipa a Jakuba, Mnichovice

18:15 – 19:00 hodin



Berounsko

Ikonopisecká dílna v kostele

Kostel sv. Jakuba Staršího, Seydlovo náměstí, Beroun

19:00 – 21:30 hodin

Promítání vybraného filmu s biblickou tematikou

Sbor ČCE, Valdecká 408/1, Hořovice

21:00 – 22:30 hodin



Kladensko

Chvály a meditativní zpěvy, pěvecký workshop

Husův sbor, plk. Stříbrného 686, Kladno

Celovečerní program

Koncert žáků a učitelů ZUŠ Buštěhrad

kostel Povýšení sv. Kříže, Revoluční, Buštěhrad

18:00 – 18:45 hodin



Kolínsko

Výstava o Svatovítských varhanách a o varhanách u sv. Bartoloměje.

katedrála sv. Bartoloměje, Brandlova, Kolín I

19:00 – 21:00 hodin

Výtvarná dílna pro rodiče a děti na téma Noemovy archy

kostel sv. Štěpána, Adresa kostela: Mírové náměstí, Kouřim

18:15 – 19:00 hodin



Kutnohorsko

Prohlídka chrámu Symbolika chrámu na vlastní kůži

Katedrála sv. Barbory, Barborská, Kutná Hora

19:00 – 19:30 hodin

Vystoupení žáků ZUŠ J.L. Dusíka v Čáslavi.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, Zámecká, Kutná Hora - Sedlec

18:45 – 19:15 hodin



Mělnicko

Ukázky ručního zvonění

Chrám sv. Petra a Pavla, Na Vyhlídce, Mělník

19:15 – 20:00 hodin

Soutěže pro děti a individuální prohlídka kostela

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Palackého, Neratovice-Lobkovice,

18:00 – 21:30 hodin



Mladoboleslavsko

Adorace a požehnání městu

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kateřiny Militké, Mladá Boleslav

21:30 – 22:00 hodin

Výstava starých vyšívaných mešních rouch v zákristii kostela

kostel sv. Václava, Tyršova, Bělá pod Bezdězem

20:15 – 22:00 hodin



Nymbursko

Koncert Marcela Zmočka Láska je největší dar

Husův sbor, park Hrdinů, Havlíčkova, Nymburk

20:00 – 21:00 hodin

Výstava unikátních lyských varhan

Kostel Narození sv. Jana Křtitele, náměstí B. Hrozného, Lysá nad Labem

Celovečerní program



Příbramsko

Možnost duchovního rozhovoru s knězem

Kostel sv. Jakuba Staršího, náměstí T. G. Masaryka, Příbram I

18:30 – 20:15 hodin

Vstup na Svatou Horu se svícemi v rukou svatohorskými schody

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatohorská alej, Příbram II - Svatá Hora

18:35 – 18:50 hodin



Rakovnicko

Varhanní improvizace

kostel Narození Panny Marie, U Školy, Nové Strašecí

20:45 – 21:45 hodin

Představení výstavy fotoklubu Amfora Rakovník

Husův sbor, 9. května 502, Lužná

19:05 – 19:20 hodin



