Ačkoli za okny máme typicky dušičkové počasí a v kalendáři podzim, pro správce komunikací začalo od listopadu „zimní“ období; potrvá až do konce března.

Pluhy a sypače mají různé vlastníky

Vlastními silami zajišťuje ŘSD ve středních Čechách zimní údržbu na dálnicích D0 neboli Pražském okruhu, D1, D5, D8 a D11. Střediska správy a údržby dálnic (SSÚD) Mirošovice, Bernartice, Rudná, Nová Ves a Poříčany mají připraveno přes 80 kusů techniky – sypačů je z toho 53 – a celkem téměř 11 370 tun posypových látek (sůl, roztok chloridu sodného, roztok chloridu vápenatého).

Na části D0, dálnicích D4, D6, D7 a D10 i většině silnic I. třídy se o sjízdnost starají dodavatelské firmy. I ty mají dohromady přes 80 kusů techniky: 47 sypačů s radlicí, tři šípové pluhy, tři sněhové frézy, ale i traktory s radlicí či nakladače. Chemického posypového materiálu je k dispozici 10 050 tun. Tam, kde poblíž silnice I. třídy působí SSÚD, připadá i tato komunikace do péče pracovníků ŘSD.

Pomohou meteostanice i meteorologové

Výjezdy k údržbě komunikací vycházejí z plánu zimní údržby vypracovaného pro konkrétní obvod a jsou řízeny místně příslušným dispečinkem. Dispečerská pracoviště na SSÚD (plus dalších devět je určeno pro silnice I. třídy) mají k dispozici on-line obrazové údaje z dohledových kamer a informace o aktuálních hodnotách ze silničních meteorologických stanic; těch je ve Středočeském kraji u komunikací ve správě ŘSD přes sedm desítek. Navíc si tato státní organizace vyměňuje data s krajskou správou a údržbou silnic, takže má k dispozici i její měření (převážně od silnic II. třídy).

Dispečerská pracoviště také dostávají předpovědi meteorologů – krátkodobé, střednědobé i liniové – začít solit vozovku je totiž ideální o něco dřív, než začne sněžit. Z informací od meteorologů také vycházejí dispečerské pokyny k využití konkrétní chemické látky – jednotlivé soli se totiž z hlediska účinnosti v různých podmínkách liší. A zkušenosti dispečerů jsou klíčové pro to, aby všechny dostupné poznatky dokázali lidé u monitorů správně vyhodnotit a přijmout optimální rozhodnutí pro nasazení kolegů v terénu.

Dálnice a silnice I. třídy jsou zařazeny do I. pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti, což znamená, že doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů k jejímu zmírnění nesmí být v zimním období delší než 30 minut, připomněl Buček. „Současně jsou stanoveny i lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti vozovek silnic po výjezdu mechanismů: do dvou hodin u dálnic a do tří hodin u silnic I. třídy,“ upřesnil.