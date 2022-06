„Nabídka je to skutečně pestrá: od výprav do medvědárií po neobvyklou procházku s osly, připomněla Linda Dlouhá z krajské turistické centrály. A jedním dechem dodává, že nemusí zůstat jen u koukání. Ani u pohlazení. „V některých zoo a zooparcích nabízejí i možnosti zvířata nakrmit, stát se na pár hodin jejich ošetřovatelem a další zážitkové programy,“ upozornila Dlouhá.

V první řadě zve do největšího kontaktního zooparku u nás, Zooparku Zelčín nedaleko Mělníka, jehož chloubou jsou fjordští koně; plemeno původem z Norska. Návštěvníkům zde nabízejí i ubytování. Zájemci si mohou vyzkoušet třeba krmení – nebo se například vydat na procházku s kozou na vodítku.

Největší dostupná kolekce na světě

Zúčastnit se krmení nebo se pod vedením odborníka přímo stát na pět hodin ošetřovatelem s veškerou prací, kterou je v této době nutné obstarat, mají možnost návštěvníci Zooparku Zájezd na Kladensku. Jeho největším lákadlem je nejrozsáhlejší veřejně přístupná kolekce chameleonů na světě.

Prvenstvím se také může pochlubit Zoo Chleby poblíž Nymburka: už v roce 1997 se stala první porevoluční nestátní zoo v České republice, fungující skutečně jako oficiální zoologická zahrada. Na návštěvníky tu čeká přes 420 zvířat patřících ke 120 druhům, od bezobratlých po savce, ze všech kontinentů kromě Antarktidy. Nechybí ani takové skvosty jako amazoňan rudoocasý, ara hyacintový, dvojzoborožec indický nebo tukan pestrý.

Atraktivní příležitost obdivovat šelmy

Svezení na poníkovi nebo na dvouhrbém velbloudovi je lákadlem zooparku a rekreačního parku u Karlštejna. Návštěvníci tam však uvidí i mnoho dalších zvířat – včetně bílého lva Leona, párku bílých tygrů nebo levharta.

Za populárními medvědy je ve středních Čechách možné vyrazit hned na několik míst. Například do Berouna, kde je na Městské hoře volně přístupné medvědárium s medvědy Kubou a Matějem; někdejšími hrdiny večerníčku Méďové. „V medvědáriu v zámeckém parku v Kladně zase našly bezpečný domov medvědice Míša a Marta. Medvědi Agáta a Martin žijí na hradě Točník, kde na návštěvníky čeká také Medvědí naučná stezka,“ nabízí Dlouhá více medvědích cílů.

Výpravy za krmením i výšlap s oslem

Za jeleny se lze vydat do Zooparku jeleni Homole u Dobříše, do obor u zámků Žleby či Konopiště anebo do Lánské obory. „Ve Farmparku Soběhrdy, kde se starají o zvířata z celého světa, je možné vyrazit na pomyslnou cestu napříč naší zemí,“ zmiňuje Dlouhá další nabídku. S dodatkem, že mnohá zvířata jsou ochočena natolik, že v přítomnosti chovatele je návštěvníci mohou sami krmit.

Zavítat do minizoo v rekreačním areálu Vrchbělá nedaleko Bělé pod Bezdězem doporučuje vedoucí marketingu Středočeské centrály cestovního ruchu Jakub Kulhánek. „Vrchbělou si zamilují malí i velcí nejen proto, že se tam dá krásně relaxovat, poznávat okolí, jezdit na kole i na bruslích, hrát si na dětském hřišti anebo si dopřávat trochu adrenalinu v lanovém centru. Magnetem jsou také zvířata,“ upozornil Kulhánek, podle jehož slov je obzvlášť velkým zážitkem sledovat v minizoo krmení pěkně zblízka.

Atraktivní jsou také návštěvy vlašimské paraZOO, kde jsou k vidění zvířata, jež měla méně štěstí: žijí zde čtyři desítky trvale handicapovaných živočichů. ParaZOO své brány otevírá veřejnosti nejen ve dne: pořádá také večerní komentované prohlídky.

Netradiční zážitky si pak lze dopřát v přírodním parku Povodí Kačáku – na farmě Oslí stezka u obce Svárov na Kladensku. Vyzkoušet si tam lze výlety s oslíkem, oslí trekking, asinoterapii i leccos dalšího.