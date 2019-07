Středočeskou přírodu oživilo půl stovky zajíců z králíkáren

Milovníci statistik by mohli konstatovat, že loni lidským přičiněním přibyl ve středočeské přírodě v průměru jeden zajíc denně – a letos by nových ušáků mohlo být ještě víc. Vyplývá to z úterní informace krajského úřadu o tom, jak hejtmanství podporuje aktivity myslivců vypouštějících zajíce do volné přírody. Je to prý třeba; v některých částech kraje jich totiž ubývá. Do té míry, že lze hovořit o jejich nedostatku.

Zajíc. Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Problém řeší umělý odchov a následné vypouštění zajíců do krajiny. To navíc přispívá k „oživení krve" – ve volné přírodě se totiž často páří jedinci, které pojí příbuzenské vazby. To, že kraj doplňování stavu zvěře nejen fandí, ale podporuje je i finančně, potvrdil v úterý náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast zemědělství a životního prostředí Miloš Petera (ČSSD). „V případě zajíců žijících ve volné přírodě se snažíme pomoci opakovaně. Už loni jsme myslivcům poskytli na vypuštění 365 zajíců částku přesahující půl milionu korun," odkázal Petera na obnos dosahující v součtu 548 tisíc. „Letos předpokládáme, že půjde ještě o vyšší sumu," konstatoval náměstek hejtmanky. S upozorněním, že podobně se kraj ve spolupráci s rybáři snaží řešit třeba i vymírání některých druhů ryb. Půl stovky ušáků nově přibylo v oblasti Prčicka. Myslivecký spolek Prčice vypustil na konci června do honitby Prčice II 30 mladých zajíců – a dalších 20 vypustila společnost Farma Prčice, užívající honitbu Prčice I. V obou případech šlo o jedince ve věku od tří měsíců do půl roku. Někteří do nového bydliště cestovali jen kousek – pocházejí od chovatele z jižních Brd Václava Němce, jenž působí v Lesních Chalupách-Bezděkově nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem; další se však dostali poměrně daleko od svého rodiště: dodal je Jaroslav Horáček působící ve Lhotách u Potštejna na Královéhradecku (který dokonce stojí v čele Asociace chovatelů zajíců v Čechách a na Moravě). I když se to moc neví, chovné stanice nápadné speciálními konstrukcemi, podobajícími se obřím králíkárnám, lze najít i na dalších místech středních Čech. Třeba na Mladoboleslavsku – a dokonce i poměrně blízko Prahy: v Kostelci nad Černými lesy. Na vypouštění zajíců mohou uživatelé honiteb požádat o příspěvek z dotačního programu ministerstva zemědělství, a to prostřednictvím krajského úřadu. Platí však podmínka, že minimálně pět let se pak v dané oblasti zajíci nesmějí střílet – řečeno odborně: „nemohou být populace obhospodařovány lovem". Čtvrtina mysliveckých dotací šla do středních Čech



- Na myslivecké dotační tituly byly v rámci Středočeského kraje loni poskytnuty finanční prostředky ve výši 3,495 milionu korun – z toho na vypouštění zajíců (šlo o 365 jedinců) se jednalo o částku 0,548 milionu

- Na myslivecké dotační tituly byly v rámci Středočeského kraje loni poskytnuty finanční prostředky ve výši 3,495 milionu korun – z toho na vypouštění zajíců (šlo o 365 jedinců) se jednalo o částku 0,548 milionu

- Uživatelé honiteb spadající pod Středočeský kraj vyčerpali v loňském roce celkem 27,5 procenta všech finančních prostředků učených na dotace pro uživatele honiteb v rámci celé České republiky

Autor: Milan Holakovský