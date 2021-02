„Jsme na hraně,“ potvrdila Hana Kopalová, mluvčí Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Situace tu začíná být vážná, volné kapacity na zdejší jednotce intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačního oddělení se podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky pohybují pod pěti procenty.

Hůře už je na tom z těch kapacitně větších nemocnic pouze Nemocnice Mělník – zdejší kapacity jsou již na nule. „Aktuálně jsou lůžka jednotky intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačního oddělení zaplněná, avšak zatím jsme nemuseli převážet žádného pacienta z důvodu nedostatku lůžek,“ řekla Petra Plutnarová, mluvčí nemocnice. V současné době se tu starají asi o 35 pacientů s nemocí covid-19, z toho jich je osm ve vážném stavu s připojením na umělou ventilaci.

Navzdory tomu náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík ubezpečuje, že všude je o pacienty postaráno. „Nikde není taková situace, že by pacient nebyl přijat k ošetření,“ zdůraznil s tím, že vedení Středočeského kraje podle něj činí veškerá opatření, aby nedošlo k úplnému naplnění kapacit.

Klaudiánova nemocnice opravdu zatím nemusela řešit otázku týkající se převozu pacientů do jiných nemocnic, ovšem to neznamená, že by se tak nemuselo stát v dalších dnech. „Zatím jsme soběstační. Rozhodující bude, jak se epidemiologická situace bude vyvíjet v příštích dnech,“ nastínila mluvčí nemocnice. V nemocnici mají aktuálně 62 pacientů, z toho jich jedenáct jich potřebuje intenzivní péči.

Velmi podobná situace panuje i v Oblastní nemocnici Kladno. I tady již počítají zbylá lůžka určená pro pacienty s nemocí covid-19 v řádu jednotek. „Máme hospitalizováno celkem 77 pacientů, u kterých byla potvrzena nákaza koronavirem. Z tohoto počtu je u 11 pacientů vyžadována hospitalizace na lůžkách intenzivní péče,“ řekla mluvčí Hana Plačková.

Ačkoliv počty pacientů s covidem vyžadující pobyt v nemocnicích v posledních týdnech rostou, jen ke konci minulého týdne jich leželo ve středočeských nemocnicích 616, z toho 137 ve vážném stavu na jednotkách intenzivní péče, nemocných z řad zdravotnického personálu ubývá. Zatímco v pátek bylo celkem 100 nemocných z řad nemocničního zdravotnického personálu, před dvěma týdny to byl téměř dvojnásobek. „Projevil se zde zcela naplno efekt očkování. Pevně věřím, že za další dva týdny bude číslo zase mnohem nižší,“ dodal Pavel Pavlík.

V současné době je ve Středočeském kraji volných 11 lůžek intenzivní péče většinou s možností umělé plicní ventilace a 73 lůžek pro standardní pacienty s kyslíkovou terapií.

Nemocnice volná kapacita ARO/JIP lůžek v procentech Oblastní nemocnice Mladá Boleslav 4,3 Oblastní nemocnice Kolín 12,8 Oblastní nemocnice Kladno 9,7 Oblastní nemocnice Příbram 7,4 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 10 Masarykova nemocnice Rakovník 20 Nemocnice Mělník 0 Nemocnice Hořovice 14,3 Nemocnice Slaný 33,3 Městská nemocnice Čáslav 20



Zdroj: ÚZIS, Mzdr (data k 21.2. 2021); jedná se o deset největších středočeských nemocnic