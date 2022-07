Praha rozšíří počet míst na gymnáziích, kapacitu chtějí navýšit i Středočeši

Významného rozšíření se má dočkat nabídka pro zájemce o studium na gymnáziu v Praze i nejbližším okolí metropole. Vyplynulo to z úterního jednání zástupců magistrátu a hejtmanství s novým ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Vladimírem Balašem (STAN). Jak v metropoli, tak v její blízkosti zájem o všeobecně zaměřené studium završené maturitní zkouškou výrazně převyšuje dostupné možnosti. V budoucnu by se to mělo změnit.

Z jednání představitelů Prahy a Středočeského kraje na ministerstvu školství. | Foto: Hejtmanka Petra Pecková

Dokonce až o dva tisíce míst plánuje navýšit kapacity čtyřletých gymnázií hlavní město. Připomněl to pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), podle jehož slov se v souvislosti s naplněním tohoto cíle počítá s finanční podporou od státu. Je prý chybou předpokládat, že když se zájemci nedostanou na vysněnou školu, zaplní potřebné učební obory, jak by si přáli zástupci průmyslu – přičemž se Hřib dokonce nerozpakuje hovořit o „pokusech se sociálním inženýrstvím a centrálně řízeným hospodářstvím“; zjevně tím odkazuje na požadavky Hospodářské komory ČR. „Je nezbytné vycházet vstříc požadavkům veřejnosti,“ zdůraznil primátor s tím, že zájem veřejnosti dává politikům jasné zadání: lidé si přejí středoškolské vzdělání s maturitou a možností pokračovat ve studiu na vysokých školách. Jsou středočeská auta v Praze problém? Zastupitel Prokop rozpoutal debatu V hlavním městě by situaci mělo změnit především zřizování gymnaziálních tříd na nynějších odborných školách, ale i další posilování jejich maturitních oborů. Počítá se však i s rozšiřováním kapacity gymnázií – zprvu hlavně díky otevření nových tříd a navýšení počtu žáků ve třídě. Do budoucna se v metropoli uvažuje i o zřízení nových gymnázií. Nejde jenom o gymnázia Záměr stavět nová gymnázia po společném jednání na ministerstvu také ve středu ohlásila hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN). Konkrétně zmiňuje rozšíření hostivického gymnázia – jehož zřízení kdysi političtí protivníci ostře vytýkali tehdejšímu hejtmanovi Davidu Rathovi (ČSSD) s argumentem, že není potřebné – a výstavbu zcela nových gymnázií v Černošicích a v Jesenici. Vesměs tedy ve městech na Praze-západ (byť Jesenice je dobře dostupná i z části regionu Prahy-východ). K tomu Pecková nabízí vysvětlení v číslech: „Zatímco podle počtu obyvatel ve věku 15–18 let jsou na jedno místo na gymnáziu tři děti třeba na Příbramsku, Rakovnicku či Kutnohorsku, na Praze-západ je na jedno místo patnáct dětí a na Praze-východ šest." Podle hejtmančiných slov však nezůstane jen u pozornosti věnované gymnáziím v blízkosti hlavního města. Podpory a rozvoje se mají dočkat také odborné školy ve městech, jež jsou od metropole vzdálenější. „Ty nejkvalitnější průmyslovky v Kladně, Rakovníku, Kolíně a na mnoha dalších místech jsou naprosto plné – a přijímaly žáky, kteří docílili u přijímaček v matice a češtině více než 70 bodů v součtu ze 100 možných,“ vysvětlila Pecková. Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE. Připomněla, že při jednání s ministrem došlo i na téma přeplněných základních škol, což je palčivý problém opět zvláště kolem Prahy a ve větších městech. „V oblasti základních škol, jejichž zřizovatelem jsou obce, je bezpodmínečně nutné, aby se obnovily dotační tituly umožňující navýšení kapacit škol. Obce jsou připraveny s projekty a Středočeský kraj je připraven pomoci se spolufinancováním vlastních zdrojů,“ uvedla hejtmanka, jež také ve čtvrtek 14. července předala výzvu středočeských starostů k obnovení státních dotací premiérovi Petru Fialovi (ODS).

