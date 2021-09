Středočeský víkend: od draků na vodě přes koně v lese až ke Dvořákovým

Zápolení na vodě, nahlédnutí do míst jindy nepřístupných, ale i velmi rozmanité hudební zážitky nebo myslivecké slavnosti. To jsou možnosti zážitků, které jako tipy pro plánování programu na víkend nabízí Středočeská centrála cestovního ruchu. Počasí by podle meteorologů mělo být sympatické.

BEROUNSKÝ DRAK 2015 | Foto: DENÍK/Radka Kočová

Již do 16. ročníku dospěl Berounský drak – závod pádlujících posádek „dračích lodí" na Berounce v berounském kempu. „Své síly změří amatérské, filmové a soukromé posádky, a to v několika kategoriích, připomněla Linda Dlouhá z krajské turistické centrály. S tím, že program je nachystán jak pro soutěžící, tak pro přihlížející, a to jako zábava pro celou rodinu s doprovodnými atrakcemi: od půjčování paddleboardů přes nabídku občerstvení včetně festivalu malých pivovarů až po lunapark; hudba chybět také nebude. Na vodě patří páteční odpoledne tréninkům; závodit, a to i za účasti týmů partnerských měst, se bude od sobotního dopoledne. Rovněž od pátku do soboty trvá divadelní přehlídka na Karlově náměstí v Kolíně, která dostala název Gasparáda. Koná se již 10. ročník mezinárodního festivalu – pořádaného na počest místního rodáka Jeana Gasparda Deburaua, jenž vlastně zformoval pantomimu 20. století. Letošní ročník „tematicky navazuje na nitku historie", jak podotkla Dlouhá, představením výjimečného francouzského herce a mima Benoîta Turjmana, kterému se někdy říká „nový mistr Bean". Diváci, kteří peníze na vstupné nepotřebují, se mohou těšit na deset souborů pouličního či nonverbálního divadla – přičemž uvidí i artisty, vehikly nebo světelné efekty. Čáslav nabídne od pátku do neděle Dvorky 2021: víkend otevřených dvorů, dvorků, zákoutí, zahrad i vnitřních prostor, čekajících na zájemce o setkání a zážitky. Druhý ročník této akce přinese řadu koncertů, divadelních představení, komentovaných prohlídek, uměleckých workshopů i další programy pro návštěvníky všeho věku – a chybět nebudou ani místo pro odpočinek nebo občerstvení. Příznivce myslivosti mohou v sobotu zlákat slavnosti sv. Eustacha na Křivoklátě – hrad bude patřit Dnu přírody a myslivosti se studentskou soutěží trubačů. Vedle lovecké hudby Křivoklát mimo jiné oživí sokolnické ukázky; velkým tématem bude práce koní v lese. Těmi dalšími pak zvěř, lovecká kynologie, vývoj loveckých zbraní, ale třeba i lesní a myslivecké pedagogika. „Chybět nebude program pro děti Lesní tvoření," slibuje Dlouhá, že i menší návštěvníci si přijdou na své. Stejně jako příznivci zvěřinových specialit. Do Nymburka se lze v sobotu vypravit za tradičním posvícením spojeným s jarmarkem, kde se „středověké" stánky potkají s těmi soudobými (i ty ale mají nabízet převážně rukodělné zboží). Nechybí pouťové atrakce a doprovodné akce s rozmanitou nabídkou: programem hudebním, divadelním, výtvarnou scénou i novým cirkusem. Jídlo a pití slibují organizátoři tradiční i netradiční, domácí i zahraniční. Nelahozeves patří v neděli festivalu Dvořákova Nelahozeves, jehož 70. ročník připomene 180 let od narození jednoho z nejvýznamnějších a nejhranějších českých hudebních skladatelů. Návštěvníky čekají koncerty vážné hudby v různých lokalitách Nelahozevsi: nejen v kostele sv. Ondřeje a v lobkowiczkém zámku, ale i přímo v Dvořákově rodném domě (ten bude otevřený od 10 hodin do 17.30). Chystají se také workshopy a prohlídky pro děti i komentované prohlídky pro dospělé publikum či představení Nelahozevsi v době Dvořákova dětství; plnoletí neřidiči se také mohou těšit na lobkowiczké víno.