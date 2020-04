Během čtvrtečního dopoledne připravili hygienici v kraji hned desítku vzpomínkových map, které jsou součástí projektu chytré karantény. „Tři u nás na centrále, ostatní na územních pracovištích,“ konstatovala Šalamunová. Vzpomínkové mapy, které se nikde neukládají natrvalo, jsou podpůrným podkladem pro vyhledávání, jak se může šířit nákaza novým typem koronaviru.

Člověku, který je pozitivně testován na onemocnění Covid-19, hygienici s jejich pomocí mohou připomenout, kde se v posledních dnech zdržoval. On si pak snáze vybaví, s kým se tam potkal. S takto získanými kontakty hygienici dále pracují. Nejde nicméně o hledání toho, s kým se pacient minul na ulici; jedná se o lidi, s nimiž byl v dlouhodobějším kontaktu.

Jen některé telefony

Vyváření vzpomínkových map se zatím netýkalo seniorů. Jednak to u nich nemá moc smysl, protože ti skutečně s velkou důsledností respektují doporučení, aby co nejvíc zůstávali doma, jednak je k vytvoření takové mapy zapotřebí, aby dotyčný vlastnil chytrý mobil, který neustále nosí u sebe. Pokud dá pacient souhlas s využitím svých dat – s tím zatím v kraji nebyl problém – hygiena pracuje s daty od jeho mobilního operátora. Musí to však být jeden ze tří hlavních hráčů na trhu; s takzvanými šedými operátory systém zatím spolupracovat nedokáže. Jestliže má tedy někdo SIM kartu třeba od obchodního řetězce, vzpomínkovou mapu pro něj vytvořit nelze.

Výsledkem není trasa zakreslená v mapě, jak by snad někdo očekával podle zkušeností s internetovými aplikacemi. Jde o mapové podklady pro jednotlivé z uplynulých dnů, kde jsou kroužky označující navštívená místa. Zpravidla ten největší označuje domov, pak následuje pracoviště. Velikostí se totiž jednotlivá kolečka odlišují, a to podle času stráveného na daných místech.

Pro osvěžení paměti

Hygienici nejprve nechají zpovídaného člověka sepsat seznam svých kontaktů – a pak dojde na využití mapy. Umožní třeba upozornit, že předevčírem je ještě zaznamenán poměrně dlouhý pobyt tam a tam; v přiblížení mapy se dá určit nejen ulice, ale poměrně přesně i konkrétní místo. Pomáhá to; daří se doplňovat, co si lidé sami nevybavili. Vždy však je však je rozhodující, nač si zpovídaní sami vzpomenou. Mapa nefunguje tak, že by ukazovala přímo čísla dalších telefonů, s nimiž se sledovaný člověk potkal. To umí prozradit aplikace eRouška – pokud si ji obě strany před setkáním instalovaly do svých chytrých telefonů.

Kontakty, které epidemiologové získali díky využití vzpomínkových map, předávají armádním medikům, kteří nyní s hygieniky spolupracují. Ti pak tyto lidi oslovují, vedou s nimi cílené rozhovory a vysvětlují další postup.