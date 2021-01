Rok 2020 nakažený koronavirem přinesl řadu změn. Mimo jiné se lidem podstatně méně chtělo do manželského chomoutu. Počet sňatků ve srovnání s předloňskem se ve středních Čechách snížil o pětinu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Ukazují to alespoň již uzavřené údaje krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ) o vývoji v prvním až třetím čtvrtletí roku 2020. Od ledna do konce září zaznělo v rámci kraje dvojnásobné „ano“ 4832krát – což proti stejnému období loňského roku s 6081 obřady představuje pokles o 20,5 procenta. A svateb se v kraji konalo nejméně za posledních šest let. Zatímco předloni se za prvních devět měsíců odhodlalo ke sňatku šest lidí z tisíce, loni jich nebylo ani pět. Že to tak opravdu je, naznačovaly ještě předtím, než statistici sestavili své tabulky, stesky provozovatelek půjčoven šatů a firem nabízejících svatební servis. Z jejich zkušenosti plyne, že když už se páry braly, spíše než pompézní obřady volily komornější provedení.