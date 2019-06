Na nálezu tajemné ledové koule chtějí postavit svůj nový příběh amatérští filmaři, kteří napínavou půlhodinku zvažují naplnit třeba i postavami ze záhrobí.

V chystaném příběhu, který bude režírovat Jaroslav Kupec, se objeví herci a také redakce Nymburského deníku. Tu si jako místo natáčení byl obhlédnout i zkušený kameraman Jaroslav Kolčava. „Redaktorku Deníku bude hrát herečka, potřebujeme k tomu patřičné prostředí a monitory,“ vysvětloval při obhlídce redakce. Děj příběhu pochopitelně dopředu prozrazovat nechce. „Natáčet by se mělo reálně během příštích dvou měsíců. Pak je samozřejmě možné, že uděláme i veřejnou projekci,“ uvedl Kolčava.

Tajemství ledové koule

Ačkoliv současný příběh bude pouze vycházet z tehdejšího nálezu ledové koule, pojďme si osm let starou záhadu znovu připomenout.

UFO, vypadnutí obřího kusu ledu z letadla, mimořádný přírodní úkaz. Tak různě tehdy interpretovali lidé fakt, že nedaleko Milovic v Mordové rokli leží částečně do bahna zapuštěná obří ledová koule. Jev nevídaný v zimě, natož v létě. Amatérský meteorolog, který viděl fotografie, vyloučil okamžitě přinejmenším dvě varianty. „Je nesmysl, aby to byla například nějaká extrémně velká ledová kroupa. Ty se v těchto rozměrech zkrátka pohybovat nemohou. Stejně tak je nemožné, že jde o jakoukoliv přírodní anomálii, tedy že nějak vznikla přímo na místě, či dokonce „vyrostla“ ze země,“ uvedl meteorolog.

Každý, kdo se ke kouli přiblížil a ohmatal ji, také okamžitě musel vyloučit teorii o přistání UFO. Koule měla pravidelný tvar a byla tvořena z velkých ledových kvádrů.

Ani raketoplán, ani recese

Co teorie o pádu koule z prolétávajícího letadla? Nakonec v den objevu koule přistával poslední americký raketoplán… Jenže po chvíli přijde i školák logickým uvažováním na to, že je to nesmysl. Při pádu takové hmoty ledu z výšky by se roztříštila nebo výrazně poškodila. Starosta Lukáš Pilc pak hovořil o možné akci recesistů či neznámého výtvarníka.

Vysvětlení nakonec přineslo použití výbušniny. Klub přátel vojenských historických jednotek ji pomocí zábavné pyrotechniky roztříštil. A jaké bylo překvapení, když uvnitř koule nalezli jeden paroh a prázdnou lahev od likéru Jäggermeister! Podle dalších zjištění sloužila koule při natáčení reklamy a byla tedy filmovou rekvizitou. Reklama se točila nedaleko a řidič náklaďáku, který rekvizitu z natáčení odvezl, se kuriózního nákladu zbavil právě ve vojenském prostoru, kde doufal, že kouli nikdo neobjeví a ta v klidu roztaje. Místo toho způsobil rozruch mezi místními i řadou médií.