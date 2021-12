Kromě tradičního Klementina hlásily vysoké teploty i další stanice v Praze a ve Středočeském kraji, nejvyšší – 11 stupňů – v Libuši, Libni či ve Vršovicích, pokud jde o metropoli. A ve středních Čechách pak v Bezděkově pod Třemšínem, na čáslavském letišti, v Břešťanech na Kladensku, Kojeticicích a Kralupech nad Vltavou na Mělnicku. Dalších dvaadvacet stanic napříč Středočeským krajem zaznamenalo deset stupňů nad nulou.

Naopak největší „zima“ byla včera v Čachovicích a Chotětově na Boleslavsku, kde naměřili 5 stupňů nad nulou.

Nejteplejší Silvestr v historii?

Možné je, že se dočkáme i rekordních teplot. Na Silvestra totiž v Praze a ve Středočeském kraji přetrvá teplé počasí a přes den se teploty vyšplhají na 12 až 14 °C, není tak vyloučeno, že padne historický rekord 14,9 °C, který naměřili v Klementinu na Silvestra roku 1925. Přes deset stupňů v Klementinu na Silvestra naposledy vědci naměřili v roce 2017.

Nehrozí ani, že by během silvestrovské noci někdo v podroušeném stavu umrzl, v noci a v sobotu ráno meteorologové předpovídají až devět stupňů.

Za nebývale vysoké teploty může teplá fronta, která do Česka přichází od západu. Pro konec roku přitom platí dlouhodobý denní průměr 0,9 °C, přičemž obvyklá maxima jsou kolem 2 °C. „Teploty přes deset stupňů koncem roku nebývají běžné, jsou vysoce nadprůměrné. Není to ale nic neobvyklého ani extrémního. Situace je nyní taková, že se rychle střídá teplý a chladný vzduch. Nedá se vyloučit, že během pátku budou překročeny historické hodnoty, podle našich modelů by to však nastat nemělo,“ uvedla meteoroložka Michaela Valachová z Českého hydrometeorologického ústavu.

Časté teplotní výkyvy charakterizují téměř celou druhou polovinu letošního prosince, za což mohou větry vanoucí od Atlantiku. „Na britských ostrovech jsou touto dobou běžné větrné bouře. Dynamické počasí občas dorazí i k nám. Když v zimě fouká silný vítr, přijdou i vysoké teploty, to bývá spojené. Typické to bylo třeba na Štědrý den, jakmile se oteplilo, více foukalo,“ vysvětlila Valachová.Obvyklá štědrodenní obleva dorazila do Česka od západu přesně podle předpokladu. Zatímco na západě a jihu Čech se oteplilo již ve čtvrtek večer, tak větší část Moravy a i severovýchod Čech si užily ještě bílé sváteční ráno.

Nezklamala tak lidová pranostika na Adamaa Evu čekejte oblevu, alespoň tedy tam, kde ležel sníh.

Česko se nachází na rozhraní teplého vzduchu na jihu a studeného na severu či severovýchodě. „Různě se to vlní, jednou pronikne chladný a podruhé studený vzduch. Je to způsobeno vlněním nad Evropou, nejde o nic výjimečného. Občas jsou ale zimy, kdy se toto neděje, vítr fouká od západu a nic se nemění,“ popsala meteoroložka.

Déšt na Nový rok

Zatímco poslední den roku by v Praze a středních Čechách pršet nemělo, v dalších dnech přijde déšť. Na Nový rok a druhého ledna by mělo slabě mrholit, v pondělí pak může napadnout až 10 milimetrů srážek.

Rtuť teploměru se však v sobotu bude držet okolo deseti stupňů a vítr v nárazech může vanout rychlostí kolem 50 kilometrů za hodinu. Uprostřed příštího týdne se má opět ochladit a není vyloučeno, že ve středu nasněží.

Mimochodem, podle měření v Klementinu byl nebývale teplý i letošní podzim. Ten se zařadil mezi deset procent nejteplejších podzimů za 247 let, kdy se počasí na této nejstarší české meteorologické stanici sleduje. Průměrná teplota od začátku září do konce listopadu byla 11,6 stupně Celsia, to jeo 1,8 stupně více, než je dlouhodobý průměr.

Maximální denní teploty na Silvestra za posledních 20 let naměřené v klementinské hvězdárně v Praze. (zdroj ČHMÚ)