Pro většinu firem nejde o razantní změnu nebo dokonce o problém. Řada z nich už své zaměstnance testuje, některé vůbec nepřestaly.

Mladoboleslavská Škoda Auto patří mezi ty firmy, které by své zaměstnance testovaly bez ohledu na vládní opatření.

„V minulých týdnech jsme plošně testovali všechny zaměstnance a bohužel byly zaznamenány pozitivní záchyty, proto testování bude pokračovat,“ uvedla automobilka v odborářském magazínu ještě před vyhlášením povinnosti pro firmy. Testy, které zaměstnanci podstupují jednou týdně, hradí továrna sama, donedávna využívala možnost spolufinancování od zdravotních pojišťoven.

Ve společnosti LINET Group testují zaměstnance nepřetržitě od ledna.

„Pravidelně testujeme jak neočkované zaměstnance, tak i ty očkované, kteří projeví zájem a chtějí mít jistotu, že jsou v pořádku. Aktuálně testujeme dvakrát týdně: v pondělí a ve čtvrtek,“ uvedla personální ředitelka LINET Group Vladimíra Michnová s tím, že z celkového počtu zaměstnanců je zhruba 80 procent očkovaných.

„To je skvělé číslo. Máme zcela minimální záchyt pozitivních zaměstnanců a jsme vděčni naším zaměstnancům, že k celé situaci přistupují s takovou zodpovědností," doplnila Michnová.

Ve Slaném začali s testováním zaměstnanců už v říjnu. „Epidemickou situaci velmi pečlivě sledujeme. Ve firmě F.X. MEILLER Slaný jsme proto obnovili testování zaměstnanců už v říjnu. Nadále budeme s týdenní frekvencí pokračovat. Neponecháváme nic náhodě. Testů jsme pořídili dostatek, s vlastním testováním nám pomáhá certifikovaní zdravotníci,“ uvedla bezpečnostní manažerka Petra Hádková.

Ta zároveň uvedla, že více jak polovina zaměstnanců je očkovaná. „Abychom očkování usnadnili i zbývajícím zájemcům, zajistili jsme mobilní očkovací tým, který přímo k nám do areálu přijede hned na začátku prosince. Očkování bude možné první, druhou anebo i posilovací dávkou. V tuto chvíli registrujeme několik desítek zájemců, předpokládáme, že toto číslo ještě naroste,“ doplnila Hádková.

Ani v nymburské firmě Nymwag nebude povinné testování žádný problém. Podle jejího generálního ředitele Petra Vlčka jsou ve společnosti vyrábějící železniční vagóny na obnovení testů u zaměstnanců připraveni.

„Testování jsme prováděli už při té dřívější vlně, nyní jej obnovíme s tím rozdílem, že se nebudou testovat všichni zaměstnanci, ale jen ti neočkovaní. Samotné testování pro nás provádí externí zdravotnická firma,“ řekl generální ředitel Nymwagu.

Právě externí společnost tak zajistí, aby byl k danému účelu dostatek testů.

Externí firmu si zajistili pro účely testování také v nymburském pivovaru. Potvrdil to ředitel a majitel Pavel Benák. „Víme o tom a jsme na to připraveni. Organizačně u nás bude probíhat testování vždy v pátek ráno při příchodu zaměstnanců do práce. Rozdíl bude v tom, že tentokrát se budou testovat pouze neočkovaní a starší 60 let, jinak to bude stejné jako na jaře,“ konstatoval.

V Baestu Benešov sice netestovali, dokud to stát nenařídil, na nové nařízení vlády jsou ale připraveni.

„V době, kdy jsme jako zaměstnavatel nemuseli zaměstnance testovat, jsme to nedělali. Na druhou stranu máme ale téměř všechny zaměstnance proti covidu-19 očkované. Novým opatřením se samozřejmě budeme muset přizpůsobit. Základní množství testů na počátek testování máme, ale nikdo neví, jak toto období bude trvat dlouho. Proto není jasné, kolik testů budeme nakonec potřebovat,“ uvedl František Kulovaný jr., ředitel akciové společnosti Baest Benešov, která se zabývá výrobou nádrží, sil a zásobníků nebo komponentů k vodním elektrárnám.

Podobné je to i v kolínské automobilce. „V minulosti jsme měli zaběhnutý celkem jednoduchý systém, budeme se bavit o jeho znovuobnovení v plné síle,“ uvedl PR manažer kolínské automobilky TMMCZ Tomáš Paroubek.

Na testování zaměstnanců je připravena i Praha

Pražské strojírny, které jsou významným výrobcem výhybek a kolejí pro tramvajové tratě, testovaly i před aktuálním nařízením vlády. „Nikdy jsme nepřestali, byť v mezidobí jsme testovali namátkou a dle požadavků pracovníků,“ řekl Deníku generální ředitel Robert Masarovič.

Na testy se nyní chystají i v pražském stavebním gigantu Metrostav, který zaměstnává přes 4000 lidí.

„V Metrostavu jsme připraveni aktivovat podobně jako na jaře povinné testování všech skupin zaměstnanců, které budou vymezeny vládními opatřeními. Zásobujeme se antigenními testy, připravujeme jejich distribuci na všechna pracoviště a spouštíme systém evidence testovaných,“ uvedl mluvčí Vojtěch Kostiha.

Připraven je i pražský výrobce kabelů Prakab. „Máme i dostatek testů,“ uvedla mluvčí hostivařské kabelovny Karin Cífková.

Na změny opatření jsou připraveny i pivovar Staropramen a firma Styx. „S testováním na přítomnost viru SARS CoV 2 máme zkušenosti, protože jsme naše zaměstnance pravidelně testovali již v minulosti a tuto možnost jim v případě zájmu nabízíme i v současné době, kdy testování není vyžadováno nařízením ze strany vlády. Také disponujeme určitou zásobou testů,“ uvedla tisková mluvčí Staropramenu Denisa Mylbachrová.

Ve Styxu je zase velká proočkovanost zaměstnanců. „Drtivá většina našich zaměstnanců je již naočkovaná. Ostatní budeme od pondělí testovat antigenními testy,“ říká Ruslan Skopal, zástupce české značky spodního prádla Styx.