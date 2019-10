Šermíři Merlet opět předvedou turnajová klání a souboje. V sobotu i v neděli, vždy ve 14 hodin, vstoupí na nádvoří velkolepý kostýmovaný průvod. Dále bude k vidění výcvik dravců i koní, když ukázky výcviku budou doplněny poutavým výkladem. Pro ty, kteří mají rádi historické zbraně a zbroj, bude otevřena dobová zbrojnice s odborným výkladem o zbraních.

Nebude chybět ani dobová hudba. Vystoupí například Vintage wine či Krless. Na děti je také pamatováno a mohou se vydat na rytířskou stezku, na jejímž konci budou pasovány na rytíře. Nebo mohou zhlédnout loutkové divadlo LS Před Branou.

„Pro zvané návštěvníky přichystáme odpočinkové zóny na hradním parkánu. Příchozí se rovněž mohou těšit na řemeslný jarmark. Trhovci nabídnou rukodělné výrobky a k dispozici budou i dětské dílničky,“ doplnil kastelán hradu Petr Slabý.

Vstupné za dospělou osobu je 180 korun, dítě do 15 let platí 130 korun, dítě do 6 let má vstup zdarma.