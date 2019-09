Tip Deníku: Smrtonosné pasti odhalí výstava v botanické zahradě

Fascinuje vás rafinovanost masožravých rostlin? Přijměte pozvání do trojské botanické zahrady a poznejte je blíž. Výstava ve skleníku Fata Morgana seznámí do neděle 22. září, denně mimo pondělí od 9 do 19 hodin, malé i velké návštěvníky s jejich různými typy a vysvětlí i nejčastější omyly spojené s těmito rostlinami. Exponáty vhodně doplní aranžmá přední floristky Kláry Franc Vavříkové.

Smrtonosné pasti | Foto: Botanická zahrada

„Naše sbírka masožravých rostlin je rozsáhlá, zahrnuje mimo jiné přední evropskou sbírku špirlic, významnou sbírku tučnic i láčkovek a také všech 23 vědě známých druhů heliamfor ze stolových hor Jižní Ameriky. Obecně kolekce pokrývá takřka všechny rody masožravých rostlin, což představuje zástupce 13 rodů a zhruba 300 druhů," uvedl Vlastik Rybka, kurátor sbírky masožravých rostlin Botanické zahrady hl. m. Prahy. Návštěvníci botanické zahrady se v severní části areálu v blízkosti expozice Mokřad seznámí se sbírkou špirlic a také s mucholapkami, rosnatkami a dalšími druhy, které tam úspěšně přežívají i pražské zimy. Ve skleníku Fata Morgana se předvede rozmanitost láčkovek, mexické tučnice, neobvyklé jihoafrické chejlavy – rod Roridula nebo kolekce vodních a mokřadních bublinatek. Každý bude mít možnost zblízka si prohlédnout pasti mucholapek.

Autor: Michal Káva