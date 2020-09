Preventivní akcí chtějí lékaři včas odhalit smrtelnou nemoc – idiopatickou plicní fibrózu. Letos se do dne otevřených dveří v kraji zapojí třináct ambulancí. V loňském roce lékaři potvrdili zmíněnou smrtelnou nemoc jednomu pacientovi, u dalších patnácti objevili jiné plicní nemoci, jako jsou například astma či chronická obstrukční plicní nemoc. Celkem se v kraji nechalo vyšetřit jednačtyřicet pacientů.

„Dne otevřených plicních ambulancí by se měli zúčastnit pacienti, kteří pociťují potíže jako kašel nebo dušnost. Zbystřit by měli pacienti starší padesáti let, kteří kouří a potýkají se s některým ze zmiňovaných příznaků. Naopak lidé s akutními příznaky jako náhlý kašel nebo horečka by rozhodně do ordinace chodit neměli. Tyto příznaky k projevům idiopatické plicní fibróze nepatří,“ řekla Ivana Čierna Peterová, místopředsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti a předsedkyně Sekce ambulantních pneumologů.

Idiopatická plicní fibróza je nemoc, která poškozuje plicní sklípky. Jemná tkáň se mění na husté vazivo a kvůli tomu plíce tuhnou. Změna je už nevratná. Onemocnění, které postupně pustoší plíce, jizví je, až nezbývá plocha na dýchání, zabíjí pacienty bez léčby do pěti let.

Odborníci se shodují, že je zásadní, aby nemoc u pacienta objevili včas a co nejdříve začali s léčbou. Jen tak mohou její postup zpomalit. Specialisté mohou pacienty léčit moderními antifibrotickými léky. Nemocným dosud hrozilo vysazení léčby, pokud naměřené hodnoty jejich plicních funkcí klesly o definovanou hodnotu. Bez léčby se jejich doba dožití krátila na týdny, maximálně měsíce. Takzvaná „stopping rules“ jsou ale nově zrušena. Nyní, i když pacientům plicní funkce poklesnou, mohou lékaři v léčbě pokračovat.

Seznam ambulancí ve Středočeském kraji

Nemocnice Rudolfa a Stefanie – Plicní ambulance

Bláhová Markéta, Bláha Michal

Máchova 400, Benešov

tel.: 317 756 538

Plicní a interna s.r.o.

Havlíková Alena, Stibůrková Romana

Žižkova 418/3, Benešov

tel.: 317 724 044

Ordinace plicního lékaře

Čierná - Peterová Ivana, Kopecká Pavlína, Švehlová Jana

Na Kopečku 199, Brandýs nad Labem

tel.: 326 906 747

Plicní Čáslav s.r.o. – Plicní ambulance

Magdaléna Vaľková

Dusíkova 1244/11, Čáslav

tel.: 327 316 879

Pneumologie a ftizeologie CZP Jirny

Bártíková Irena

Tovární 19, Jirny

tel.: 228 805 828

Oblastní nemocnice Kladno – Pneumologické oddělení

Libuše Novotná

Vančurova 1548, Kladno

tel.: 312 606 470; 312 606 594

Zdroj: www.plicnifibroza.cz

Plicní ambulance

Hokynář Otakar

Žižkova 81, Kralupy nad Vltavou

tel.: 724 982 803

Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav

Dvořák Tomáš

Tř. Václava Klementa 147, Mladá Boleslav

tel.: 326 743 750

Respiro-MB s.r.o. – Plicní ambulance

Baerová Michaela

Jaselská 181, Mladá Boleslav

tel.: 774 367 316

Ambulance plicních nemocí s.r.o. (Poliklinika Škoda Mladá Boleslav/Poliklinika Mnichovo Hradiště)

Ryndová Jitka

V. Klementa 865, Mladá Boleslav

tel.: 326 997 544

Plicní ordinace

Dindoš Ján

Kojetická 1021, Neratovice

tel.: 315 685 498

Medibre s. r. o.

Brejchová Martina

Masarykova 47/105, Rudná u Prahy

tel.: 733 636 850

EUC Klinika Slaný – Pneumologie Slaný, s.r.o.

Jandourková Olga

Smetanovo náměstí 1358/3, Slaný

tel.: 312 522 689