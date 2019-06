Lány – Vyprahlá půda, nedostatek úrody, v potocích téměř žádná voda, nedostatek pitné vody. Tak vypadají ty nejčernější scénáře spojené s katastrofou jménem sucho. Odborníci z České zemědělské univerzity se nyní snaží vymyslet krajinu, která by měla odolat klimatickým změnám a dokázala zadržet tolik potřebnou vodu.

Pokusná „chytrá“ krajina by měla zhruba do tří let vzniknout v lokalitě Amálie na Rakovnicku, kde Česká zemědělská univerzita (ČZU) vlastní zhruba pět set hektarů půdy. Ve zdejším středisku pak odborníci budou zkoumat, jak bude krajina v budoucnu vypadat a navíc se budou snažit předpovědět i klimatické podmínky v roce 2050.