Z vládní úrovně zazněl úkol, aby každé město fungující jako obec s rozšířenou působností připravilo nouzové přístřeší s 50 místy, jež bude v případě potřeby schopné využít do 24 hodin – což jsou typicky lůžka v tělocvičnách. Ve středních Čechách je tato matematika jednoduchá: 50 lůžek krát 26 měst rovná se 1300. „K těmto lůžkům budeme přistupovat až v nejnutnějším případě,“ zdůraznila hejtmanka Petra Pecková (STAN), jež se dlouhodobě netají názorem, že tělocvičny by měly posloužit skutečně až jako záloha pro případ, že by se migrační vlnu nedařilo zvládat jinak. Kraj nicméně pro všechny případy shromažďuje lůžka a spacáky. Získává je jak nákupem, tak pomocí darů.