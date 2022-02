Demonstraci na Václavském náměstí zahájila po 19. hodině píseň Say No to the Devil (Řekni ďáblovi ne) písničkáře Svatopluka Karáska.Protestující s sebou měli vlajky EU, NATO a Ukrajiny. Účastníci také napsali na zem křídou vzkaz Sláva Ukrajině. Přinesli i transparenty, mimo jiné s nápisy Běž domů Ivane či Putin, hands off Ukraine (Putine, ruce pryč od Ukrajiny).