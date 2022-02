Je to jedna z možností, které se nyní prověřují, potvrdil v pátek Deníku středočeský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN). Ačkoli zdůraznil, že s využitím škol by se zřejmě nepočítalo v prvním sledu, uvedl, že analýza možností poskytnout krátkodobé ubytování je nyní aktuální. Zmínil ale, že bezprostředně by zde mohly být k dispozici spíš jen desítky míst: třeba v domově mládeže s kapacitou 60 míst, kde žáci obsadili jen 20, nelze říci, že by mohlo být hned k dispozici 40 postelí; dělají se i komerční pronájmy, aby se kapacity využily.

Najít by kraj měl tisíce postelí

„Aktuálně konkrétní číslo neznáme – možnosti zjišťujeme,“ konstatoval radní Vácha. Současně potvrzuje, že na situaci, kdy by se mohlo objevit množství uprchlíků, je třeba umět reagovat. „Nyní sbíráme data,“ poznamenal, že kraj je teď ve fázi zjišťování faktů a hledání možností.

Potvrzuje to i mluvčí kraje David Šíma: informoval, že právě na pátek hejtmanka Petra Pecková (STAN) v souvislosti se situací na Ukrajině svolala jednání pracovní skupiny krizového štábu kraje pro řešení migrační vlny velkého rozsahu. „Skupina má za úkol koordinovat všechny týmy, které se podílejí na řešení případné migrační vlny, kterou lze v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině očekávat,“ uvedl Šíma. Právě prověřování možností ubytování v kraji je jedním z prvních kroků.

Ukrajinci pracující v Česku: řeší se jejich odchody do války i příchody nových

„V rámci krizového plánu kraje máme seznam možných ubytovacích kapacit, které by pro uprchlíky z Ukrajiny bylo možné využít. V maximálním počtu se jedná až o sedm tisíc lůžek se sociálním zařízením i možností stravování,“ naznačila Pecková, že kdyby se objevila potřeba zajistit dočasné bydlení pro tisíce lidí, tisíce postelí by se mělo podařit najít. Alespoň se to dá předpokládat. „Nyní mají hasiči za úkol tento seznam aktualizovat, protože byl původně vytvářen pro potřeby řešení pandemické krize,“ poznamenala.

I prověřování kapacit školských zařízení, jež by bylo možné využít, patří k úkolům pracovních týmů. „Obracejí se na nás také obce, města, ale i jednotlivci, kteří nabízejí své ubytovací kapacity a pomoc. Jsem jim za to nesmírně vděčná; vlna solidarity s Ukrajinou a jejím lidem je úžasná. V této chvíli odkazujeme tyto nabídky na Správu uprchlických zařízení ministerstva vnitra, která je eviduje za celou republiku,“ řekla hejtmanka s odkazem na e-mailovou adresu ubytovaniukrajina@suz.cz.

Jsou přátelé naživu? Nevíme!

Pecková netají, že kraj také monitoruje počty ukrajinských pracovníků ve zdravotnických zařízeních – kvůli možnému povolání těchto pracovníků zpět do vlasti. „Aktuálně je v krajských nemocnicích 139 ukrajinských zdravotníků; z toho 25 mužů,“ odkázala na fakt, že všichni ukrajinští muži ve věku od 18 do 60 let, i když žijí v zahraničí, mohou obdržet povolávací rozkaz k obraně vlasti. Počty pracovníků z Ukrajiny se kraj chystá monitorovat i v oblasti sociálních služeb.

Hejtmanka současně v pátek připomněla, že ve snaze pomoci jsou zástupci kraje ve spojení s některými krajanskými spolky. „Současně musím smutně konstatovat, že členům samosprávy Kyjevské oblasti, našeho partnerského regionu, se nepodařilo ještě doručit naše mobilní zprávy. Tu hrůzu, která se na místě děje, vidíme v médiích; jestli jsou v pořádku, nevíme,“ uvedla hejtmanka.