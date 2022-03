Jaká je nálada v Arménii, jak zde lidé válku prožívají?

Asi víte, jaká je oficiální pozice Jerevanu vůči Moskvě. (vláda Arménie je nakloněna Rusku - pozn. red.) Nicméně ukrajinští občané žijící zde uspořádali mítink proti vládě Ruské federace nedaleko naší ambasády. Včera proběhl další mítink na náměstí v centru Jerevanu.

Je možné, že arménská vláda podpoří Ukrajinu?

Oni mlčí. (Při jednání OSN se Arménie zdržela při hlasování o rezoluci odsuzující ruskou agresi - pozn. red.)

Jak lidé v Arménii dostávají informace o válce? Sledují ruskou televizi?

Ruská televize je zde hodně dostupná, převážně starší lidé rozumí ruštině velmi dobře. Nicméně snažíme se tuto propagandu vyvracet, pořádám setkání s arménskými i zahraničními novináři, aby se pravdivé informace o ruských válečných zločinech rozšířily i tady.

Je zde ruská propaganda rozšířená tolik jako v Rusku?

Rusko tuto zemi dobylo před dvě stě lety po rusko-perských válkách, které byly velmi kruté. A od té doby místním lidem říká, jak jim hrozně pomáhá. Část z nich těmto slovům pořád věří. Všechna postperská území, která carské Rusko tehdy dobylo, jsou dnes stále součástí ruského impéria. Nyní, když se Putin chová jako Hitler, tomu tak i nejspíše zůstane.

Před ukrajinskými ambasádami takřka po celém světě vyjadřují lidé podporu. U této v Jeravanu leželo pouze pár květin…

Žije zde několik stovek Ukrajinců, ale stejně tak to má velký význam. Květiny a svíčky sem přinesli hlavně mladí lidé, byli to Rusové a Íránci.

Co arménská diaspora? Z přibližně osmi milionů příslušníků tohoto národa jich žije pět milionů v diaspoře, na Ukrajině okolo sto tisíc.

Vedení arménské diaspory na Ukrajině nám vyjádřilo plnou podporu. Ve svém prohlášení kompletně podporují Ukrajinu a hlásí se do vojenských jednotek k obraně země.

Co by pro Ukrajinu mohlo Česko udělat?

Jsme velmi, velmi vděční České republice. Moc si vážíme slov a činů, které pro nás dosud Češi vyslovili a vojenského materiálu, který pro nás zařídili. Jste našimi nejbližšími přáteli a moc si toho vážíme. Dnes nám to připadá jako obrovský vděk, ale ve válce se situace každým dnem mění. EU nám dala 450 milionů eur na výzbroj. Také nám pomohli s letadly, což bylo dosud naše nejslabší místo. Je to vůbec poprvé, co země EU zásobují Ukrajinu zbraněmi na její obranu.

Je postupu Evropy podle vás správný?

Nejsme na to sami, celá Evropa postupuje dobře. Je to Rusko, které je samo, je odříznuto od peněz i vzdušného prostoru a tento tlak bude pokračovat. Jsem velmi rád, že přátelé Putina v Evropě jednoduše zmizeli. Jako například váš prezident Miloš Zeman, který uznal své předchozí chyby.