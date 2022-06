S příchodem letní sezony totiž mají rekreační zařízení opět sloužit svému účelu. To se ostatně plánovalo už v březnu, kdy se bylo třeba rychle vypořádat s masivním přílivem uprchlíků – často žen s dětmi – z nichž hodně směřovalo do Prahy a jejího středočeského okolí. Nesouviselo to přitom jen s atraktivitou hlavního města či tím, že metropole a její zázemí jsou pro cizince nejznámější.