Pořadatelé masopustů řeší otázku: kvůli šíření varianty koronaviru omikron, jejíž nakažlivost žene přehledy nově potvrzených covidových pozitivit do rekordních hodnot, raději akci s předstihem zrušit, nebo jít do rizika a pokračovat v přípravách? A nehrozí pak, že na poslední chvíli zhatí plány zákaz, kvůli němuž všechno dosavadní úsilí může přijít vniveč? A že těch příprav je; masopustní rej neznamená, že by se lidé jen tak sešli, poveselili se a popili. Jakkoli živelně takhle taškařice může působit…

Ilustrační foto

Chystaný masopust, který plánovali na poslední lednovou sobotu, již zrušili třeba v Jílovém u Prahy. S tím, že epidemická situace letošnímu ročníku prostě nepřeje. Naopak stejný termín 29. ledna v Máslovicích, rovněž nedaleko Prahy, slibuje nejen odpolední průvod masek po vsi za doprovodu dechovky, ale už dopoledne zabíjačku – a po poledni se má ještě stihnout soutěž v pojídání jitrnic. Jednoznačné doporučení pro organizátory, jak se rozhodnout s předstihem a včas, zřejmě neexistuje. Nicméně jestliže neplatí nouzový stav, nejspíš se dá počítat s tím, že plošné zákazy tohoto typu zábavy nepřijdou. Případné regulace by souvisely s aktuálními opatřeními ministerstva zdravotnictví. Z vraždy muže v domě ve Vysoké kriminalisté podezřívají jeho družku Právě potřebu dodržovat platná opatření pro venkovní akce připomněla v pondělí na dotaz Deníku Dana Šalamunová ze středočeské hygienické stanice. S tím, že se jedná o standardní preventivní opatření známá všem, kteří se koronavirem nechtějí nakazit: především dodržovat odstup a příliš se neshromažďovat. „Je třeba sledovat aktuální opatření týkající se hromadných akcí,“ připomněla Šalamunová doporučení vtahující se jak na organizátory, tak na účastníky či přihlížející.