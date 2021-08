Chata, která se objevila v inzertní nabídce za 11,9 milionu korun, s možností slevy při rychlém jednání, sama o sobě není mimořádná. Má 79 metrů čtverečních plochy v přízemí a patře, patří k ní pozemek o rozloze 3542 metrů čtvrtečních, na němž je studna s užitkovou vodou. Připojena je na vodovod a elektrickou síť; kanalizace chybí – avšak chata má septik. Především je to ale Hrabalova chata: místo, kde autorovy práce nejen vznikaly, ale které je také přímo inspirovalo. Proto zájem o koupi projevily i ministerstvo kultury a středočeské hejtmanství.

Zástupci kraje už byli místo obhlédnout. K jednání s majitelem přímo v chatě se vypravil radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09), kterého doprovázela předsedkyně výboru krajského zastupitelstva pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Lucie Cirkva Chocholová (Piráti). „Kraj prověřuje možnosti, jak toto místo s neuvěřitelným geniem loci podpořit,“ konstatovala k této cestě.

Švenda upřesnil, že pro kolegy v radě kraje připravuje celkové podklady: posudek, na jehož základě kraj majiteli nabídne cenu, ale také zhodnocení technického stavu nemovitosti i představu o budoucím záměru. „Pokud koupi schválíme, zařadí se Hrabalova chata pod správu Polabského muzea, které už téměř 25 let pečuje o odkaz Bohumila Hrabala,“ připomněl zapojení poděbradských muzejníků. Ti už mají ve správě památníky připomínající jiné významné osobnosti: Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem a Památník krále Jiřího z Poděbrad.

Švenda současně naznačil, kudy se ubírají aktuální myšlenky: v Kersku by nemuselo zůstat jen u vytvoření hrabalovské expozice. Radnímu je sympatický nápad, že by bylo možné nabídnout chatu i současným umělcům – a zřejmě nikoli pouze spisovatelům – kteří by dostali příležitost pobývat tam a tvořit. „Místo je to skutečně inspirativní a i sám Hrabal by měl jistě radost, že jeho místo slouží původnímu účelu,“ míní radní.

Zda takovéto plánování zůstane aktuální i nadále, by měly napovědět závěry čtvrtečního jednání radních. Už před měsícem se objevily předpoklady, že hejtmanství bude postupovat v součinnosti s ministerstvem kultury.