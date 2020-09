/FOTOGALERIE/ Od smrti prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka uplynulo v pondělí 14. září 83 let. Poklonit se jeho památce přijeli do Lán k jeho hrobu na zdejší hřbitov přední političtí představitelé, ale také zástupci Sokola a dalších organizací.

Poklonit se památce prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka přijeli v pondělí 14. září do Lán přední političtí představitelé, ale také zástupci Sokola a dalších organizací. | Foto: Jitka Krňanská

Tomáš Garrigue Masaryk zemřel 14. září 1937 v Lánech, a to po zánětu plic. Týden na to, tedy 21. září, se pak uskutečnil na Pražském hradě pohřeb s veškerými státními poctami. Rakev s Tomášem G. Masarykem byla následně převezena na Wilsonovo nádraží a poté uložena do hrobu na hřbitově v Lánech.