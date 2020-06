/FOTOGALERIE/ V Zákolanech byl ve středu 10. června odpoledne po šestapadesáti letech odhalen pomník jednoho z největších železničních neštěstí v Čechách. Tragédie se v obci stala 25. ledna 1964. Neovladatelný nákladní vlak tehdy narazil do osobního vlaku plného cestujících. Tragédii nepřežilo 14 lidí a 18 bylo zraněných. Zcela zdemolováno bylo 36 vagonů. Autorem pomníku je vnuk jedné z obětí, Martin Frind.

Odhalení pomníku obětem vlakového neštěstí v Zákolanech. | Foto: Jiří Skála

Pomník z kamenného bloku ze žuly z Příbramska je rozdělený na dvě části. Jsou na něm jména zemřelých, křestní jméno a příjmení symbolicky roztíná kovová trhlina. „Je to symbol něčeho, co už se nikdy nemůže spojit, nejen osud přímo těch lidí, ale především osud jejich rodin, jejich blízkých, to vám změní celý život,“ uvedl při odhalení pomníku Martin Frind.