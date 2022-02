Luxus jako na zámku. A proč „jako“?

Míst, která umožní přenést se do pohádky a zažívat pocity zámecké elity i lidem z podzámčí, je ve středních Čechách řada. K prožití jedinečného Valentýna centrála cestovního ruchu obzvlášť doporučuje Chateau Mcely, kde lze nocovat, hodovat i odpočívat v lázních bez ubytování, nebo Chateau Trnová s možností valentýnských pobytů na jednu i více nocí – přičemž na pondělí místní restaurace chystá i speciální pětichodové menu pro zamilované. Zámek Liblice je dalším z míst, kde restaurace také nabídne speciální valentýnské menu – rovněž o pěti chodech – a nabízí se příležitost strávit romantickou noc v objetí baroka. Mimochodem: ke zdejším lákadlům patří i balíčky pojmenované Postel plná růží – nejromantičtější balíčky všech dob.

Lázně, historie i vše dohromady

I když u ubytování v šlechtickém stylu často nechybí ani privátní wellness, jsou tu také lázně, které tým turistické centrály označuje za stylovou klasiku. V Poděbradech upozorňuje obzvlášť na hotel Bellevue Tlapák, kde vedle procedur či zážitků z bazénu a wellness nemusí chybět ani romantická večeře. Nezapomenutelný však může být Valentýn i v dalších lázeňských hotelích v Poděbradech. Koneckonců – načpak že jsou Poděbrady? Na srdce!

Vodní radovánky ve dvou si lze užívat třeba i v Čestlicích. Tamější Aquapalace Hotel Prague rovněž pamatuje speciálně na Valentýna: v únoru přidává valentýnské dárky (které potěší mlsaly) k romantickým pobytům nazvaným All you need is love a Romantika & wellness pro dva.

Vhodné pro Valentýna, ale i pro jinou příležitost, pak mohou být balíčky, na které turistická centrála zve do Kutné Hory, jejíž uličky už samy o sobě dýchají romantikou. Tu ještě umocní využití balíčků pro dvě osoby v hotelu s poněkud neromantickým názvem U Kata. Tyto nabídky jsou rozmanité a vyhoví všemožným zálibám. Valentýnem nejvíc voní balíčky pro romantiky či pro milovníky vína a relaxace; nechybějí však ani třeba ty pro seniory, příznivce historie nebo relaxu (včetně toho pivního).