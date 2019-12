Výstaviště v Lysé nad Labem patří od pátku do neděle mikulášskému trhu, který je součástí tradičního cyklu Polabských vánočních trhů (pokračujících i o dalších adventních víkendech). Tuto prodejní akci není třeba dlouze představovat: letos se koná již 25. ročník.

Trochu jinak pojatý vánoční jarmark hostí v sobotu Masarykovo náměstí v Mnichově Hradišti – organizátoři zvou na den plný kulturních zážitků a dobrých skutků. Adventními trhy ožije v sobotu také nádvoří zámku Dobříš, jež nabídne rozmanité lahůdky pro oči, uši – a samozřejmě i pro mlsné jazýčky.

Rovněž na sobotu platí pozvánka do Kutné Hory, kde se koná Advent na Hrádku – tradiční vánoční výstava s celodenním doprovodným programem, zacíleným především na rodiny s dětmi. Vánoce na tvrzi koncipované po staročesku (avšak s hudebními vystoupeními plnými mládí) nabídne tvrz Nebovidy.

A komu se by v se sobotu chtělo raději na zámek, může se vydat třeba do Hořovic lákajících Andělským zvoněním neboli psaním dopisů Ježíškovi. Nebo na zámek Březnice, kde od 19 hodin zazní koncert Chtíc, aby spal.

Po oba víkendové dny vábí i Konopiště s představením vánočních zvyků na šlechtických sídlech a jejich výzdoby, tentokrát navíc i s připomínkou narozenin arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. V sobotu i v neděli si rovněž lze užívat Královský advent na hradě Křivoklát. S tradičními trhy a pestrým programem pro milovníky loutek, kejklí, muziky i tance na I. nádvoří. A pozor – o příštím víkendu se ještě bude pokračovat!

Některé akce potrvají až do Vánoc – a někdy ještě i po svátcích. Třeba za regionálními betlémy se obdivovatelé těchto scenérií mohou vypravit až do 3. ledna do sedlčanského muzea. Hornické muzeum Příbram zase od pondělka 9. prosince do pátku 20. prosince zve na ukázku štědrovečerní šichty v Prokopské škole – ano; v dolech se práce skutečně nezastavila ani ve svátečním období – či na Vánoce v hornickém domku, kde se návštěvníci přímo stanou součástí hornické rodiny, chystající štědrovečerní oslavu.

V příštím týdnu Kubíčková zve třeba také na vánoční trhy v Kolíně, pořádané na Karlově náměstí od úterý 10. prosince do soboty, či rovněž do Kolína speciálně ve středu. To bude možné navštívit chrám sv. Bartoloměje, kde lze od 18 hodin vyslechnout Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby v podání Kolínské filharmonie se sólisty, sbory a dalším programem.