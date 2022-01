Všechno začalo v roce 1992 právě na trase Českomoravská–Hovorčovice, přičemž Ryšánek, kterého už tehdy doprava okouzlovala, u zahájení provozu nemohl chybět. Tehdy ještě neřídil – byl 18letým studentem posledního ročníku dopravní průmyslovky, který dění fotografoval. Jako šofér zde měl premiéru až nyní; právě v rámci oslav. Byť už vozil cestující na třístovkových linkách v řadě míst kolem hlavního města, zrovna do Hovorčovic vyrazil za volantem autobusu poprvé. „Na příměstských linkách jsem jezdil hlavně na opačném konci Prahy,“ řekl Deníku muž, který má hodně odježděno i po metropoli – a to nejen v autobusech, ale také jako řidič tramvaje.

K tomu se ale dopravní nadšenec dostal postupně. Po absolvování průmyslovky vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, načež nastoupil do pražského dopravního podniku, kde už předtím, při studiu, brigádně vypomáhal s rozmanitými záležitostmi kolem zajišťování provozu. Nepřišel ale jako řidič; k tomu by titul inženýra nepotřeboval. Řízení si přibral brigádně k hlavnímu zaměstnání, kdy zastával třeba posty směnového výpravčího, tedy dispečera odpovědného za to, aby řidiči s přidělenými vozidly řádně vyjeli z garáží na linky, či denního výpravčího. Tehdy se do zajišťování provozu první příměstské linky 351 přece jen zapojoval, byť nikoli za volantem. „Vydával jsem řidičům náležitosti,“ vysvětlil. S dodatkem, že tak to bylo v počáteční fázi provozu, kdy garáž, v níž působil, zajišťovala provoz v oblasti Českomoravské. „Pak se naše garáž přestěhovala z Libně do Hostivaře a provoz této linky převzali kolegové z klíčovské garáže,“ konstatoval.

Autobus vyřazený, ale dobrý

Náklonnost k dopravní historii, jejímu mapování i propagaci, udržování a provozování památek, které minulost cestování připomínají, nyní Ryšánek uplatňuje nejen ve volném čase, ale i přímo v práci. V rámci dopravního podniku aktuálně působí v Jednotce historická vozidla. Dopravní podnik hl. m. Prahy klade na dědictví minulosti důraz – přičemž i laici znají Muzeum MHD v tramvajové vozovně ve Střešovicích nebo nostalgické jízdy či přímo retro linky. Na té autobusové s číslem 213 (od Želivského přes Jižní Město k Nádraží Uhříněves) se cestující mohou svézt stejným typem autobusu, jakým povozil zájemce v rámci hovorčovických oslav: v běžném provozu již vysloužilou Karosou B 951.

Jak to přišlo, že Praha kdysi zachránila Středočechům cestování

Cestující poznají rozdíl proti současným vozidlům hlavně v tom, že tento autobus má schůdky; není nízkopodlažní. Z pohledu řízení už velký rozdíl není. „Tohle je jeden z novějších modelů – konkrétně tento autobus byl vyroben v roce 2004 – a je to opravdu hodně podobné: má posilovač, automatickou převodovku i moderní motor iveco,“ konstatoval zapálený šofér. „Posez je poměrně vysoko, na rozdíl od nových modelů, takže mám dobrý výhled. Já jsem s ním spokojen,“ řekl Ryšánek na adresu typu, který v běžném provozu v rámci pražské městské dopravy dojezdil počátkem prosince 2020.