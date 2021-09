Program oslav 90. výročí otevření Zoo Praha dne 28. září: 10.00 – 10.45 Swingové taneční vystoupení a workshop u Vzdělávacího centra 10.45 – 11.00 Průvod od Vzdělávacího centra k divadlu Archa spolu se členy spolku Chůdadlo v dobových kostýmech 11.00 – 12.00 Živý přenos pořadu Tobogán Českého rozhlasu Dvojka z divadla Archa 13.00 Oslava 90. výročí založení Zoo Praha a křest knihy Zoo pro hlavní město – příjezd hostů v dobových automobilech ke Vzdělávacímu centru, křtu se zúčastní i autorka knihy paní Hana Heráňová 14.00 Křest deskové hry Po stopách v Zoo Praha – hru pokřtí samec lachtana jihoafrického Meloun a pro návštěvníky je připravena i soutěž o několik deskových her 15.00 Představení Trojského tolaru vydávaného Státní tiskárnou cenin v Údolí slonů – součástí představení všech druhů Trojských tolarů bude i předání speciálního enrichmentu sloní skupině 15.15 – 15.35 Workshop swingového tance u Vzdělávacího centra

„Použili jsme na ‚bankovky‘ pro Zoo Praha standardní ochranné prvky, které můžete najít na jakékoliv jiné skutečné bankovce. Jsou to prvky, které jsou viditelné pouhým okem nebo prvky viditelné pouze pod UV světlem. Každý pamětní list bude samozřejmě opatřen i unikátním číslem a dalšími utajenými prvky proti padělání,“ upřesnil ředitel Státní tiskárny cenin Tomáš Hebelka.

„Zoologická zahrada je nesmírně složitý organismus a nefungovala by nejen bez chovatelů, kurátorů nebo veterinářů, ale ani bez údržbářů a pokladních, kuchařů a uklízeček a dalších a dalších profesí. A tak bych nyní rád vyslovil své poděkování všem, kdo pro Zoo Praha s nasazením, poctivostí a loajalitou pracovali v minulosti – lhostejno v jaké pozici –, stejně jako těm, kdo pro ni pracují dnes,“ dodal Bobek, který městskou instituci vede od roku 2010.

Zoo Praha přiblíží návštěvníkům, jak se proměnila za devět dekád své existence a po celý den oslav se areál v Troji vrátí do stylu 30. let minulého století. Chybět nebudou historické motocykly s tehdejší pojízdnou reklamou, flašinetář v dobovém kostýmu, workshopy swingového tance, kadeřnický salon, tematický fotokoutek a další doprovodný program.

„Připomínáme si v letošním roce už 90 let od otevření Zoo Praha. Přesněji od otevření jejího staveniště – což však nemění nic na tom, že právě tehdy prošli jejími branami první návštěvníci. Po desetiletích debat, sporů a příprav tak naše hlavní město konečně získalo svou zoologickou zahradu,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „S touto událostí je spojeno především jméno prvního ředitele profesora Jiřího Jandy. Právem. Založení a budování Zoo Praha zasvětil značnou část života a nezměrné úsilí,“ pokračoval šéf zahrady.

Návštěvníci se mohou těšit na křest knihy mapující historii zoo s názvem Zoo pro hlavní město, představení deskové hry Po stopách Zoo Praha i speciálních Trojských tolarů vydaných Státní tiskárnou cenin. Každý návštěvník, který v den oslav přijde do Zoo Praha v kostýmu ve stylu 30. let, dostane u vstupu drobný dárek.

Na den přesně uplyne v úterý 28. září 90 let od prvního otevření Zoo Praha. Velkolepé oslavy začnou již v dopoledních hodinách a ponesou se v duchu první republiky.

