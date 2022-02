Zájemci je mohou zhlédnout jak na jeho webu , tak na YouTube kanálu, přičemž lze získat rozmanitá poučení týkající se kybernetické bezpečnosti. Nově zveřejněné videospoty (k nimž vznikla i brožura) se zaměřují třeba na bezpečnost 5G sítí, úskalí kolem chytré domácnosti, nástrahy on-line marketingu, rozpoznávání obličeje – či řeší takzvané deep fakes (zdařile zfalšované obrázky či videa, kdy nelze věřit tomu, co vidíte na vlastní oči: předstírají, že zachycují konkrétní osobu, která však na místě vůbec nebyla; elektronicky vytvořená podoba je však dokonalá). A kdo by je měl vidět? Prý každý: informace ve videích jsou určeny pro rodiče, teenagery, seniory i širokou veřejnost.

8/2/2022 Den bezpečnějšího internetu.



KPBI (Kraje pro bezpečný internet) má pro vás desetidílný seriál o bezpečném internetu.



Přípravu videí pro projekt KPBI, která přinášejí potřebné poučení i varování, zajišťuje Středočeský kraj už řadu let; tradičně s využitím dotace od ministerstva vnitra na prevenci kriminality. Podporuje také účast Středočechů ve vzdělávacích programech projektu, jež se zaměřují nejen na žáky a studenty či pedagogy, ale třeba i na rodiče, sociální pracovníky nebo seniory; dokonce i na policisty. Populární je soutěžní kvíz pro žáky a studenty s možností vyhrát atraktivní elektronické ceny – což je aktuální právě nyní: na webu KPBI se soutěží do konce února.

Na význam informací o tom, jak se po internetu pohybovat bezpečně, upozorňuje Dalibor Kačmář – ředitel pro technologické standardy ve společnosti Microsoft, jež k partnerům KPBI patří už přes deset let. Odkazuje mimo jiné na takzvaný Digital Civility Index, v němž se devět z deseti respondentů napříč věkovými kategoriemi shoduje, že digitální svět by byl bezpečnější, kdyby lidé měli dostatečné informace a poučení o tom, co jim v on-line světě hrozí – a jak se účinně bránit. „Daleko ohroženější skupinou jsou dívky, proto je důležité zaměřit se na jak na jejich vzdělávání v oblasti IT, tak je upozorňovat na rizika, která jim v on-line prostředí hrozí,“ zdůraznil Kačmář.