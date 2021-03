„Zničehonic šel po silnici narval – a já to do něj narval!“ Tohle tísňové volání, oznámení o tak závažné dopravní nehodě, že zraněného bylo třeba oživovat, přijalo operační středisko na dispečinku tísňové linky 155 v Kladně. Alespoň tedy podle videa, které společně se středočeskými záchranáři natočil hudebník Dominik Turza – známý jako DJ Roxtar.

Ten si pro koronavirovou dobu, kdy se nehraje, vymyslel zvířátko: „delfína“ Adolfeena. Maňáska, jehož postavička se v hudebních klipech velmi neotřele až přidrzle vyjadřuje k rozmanitým záležitostem (což na internetu s nadšením přijímá hlavně dětské publikum); navíc s německým přízvukem, který pro změnu tem starším možná vyvolá vzpomínku na někdejší televizní pořad Česká soda. Asi nejslavnější nahrávka se jmenuje Nečum na mě. Avšak plyšový delfeenek věnuje se také osvětě – oceňuje práci složek integrovaného záchranného systému. Rovněž se značným ohlasem.

Zdroj: Youtube

„Jsem ráda, že do toho s námi šel – a děkuji mu,“ řekla Deníku na adresu DJ Roxtara mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová. Vzniklo totiž pětiminutové video – a podle diváckého ohlasu atraktivní – které o práci záchranářů umí prozradit víc než dvouhodinová přednáška. Jakkoli je z poněkud bláznivých záběrů zřejmé, nic není míněno „vážně“ či „doopravdy“ – a padnou i slova, jež se ve školních čítankách běžně nevyskytují.

Adolfeen, který si někdy počíná potrhle, ale nakonec všechno dobře dopadne, je tentokrát na brigádě na kladenské záchrance. A je v centru dění u toho, co se záchranou narvala souvisí: od výjezdu posádky přes nakládání pacienta do sanitky až po vše, co se děje uvnitř. A že každá správná pohádka přináší nejen šťastný konec, ale i poučení? Tady je: „Je to těžký, ten lockdown – ale nepřitěžujte práci lidem, který vám kdykoli mohou zachránit život. #nenymitojedno“

V úvodní scénce se objevuje i obří mobil, což je rekvizita známá ze vzdělávacího programu pro menší děti připravovaného vedoucím krajského školicího a výcvikového střediska středočeských záchranářů Markem Hylebrantem – a i přes respirátor kryjící obličej je poznat, že v záchranářské videopartě nechybí ani on sám. K přípravě nahrávky, jejíž podstatná část se natáčela na kladenském Sletišti, se ale ve svém volnu sjeli záchranáři porůznu: jedna kolegyně z líbeznické výjezdové základny, další dorazili až z Mladoboleslavska…

„Hlavně jsme s kolegy chtěli v dnešní těžké době udělat legraci; pobavit všechny i sebe,“ odpověděla Effenbergerová na otázku Deníku, co za vznikem nahrávky s Adolfeenem stojí. A z uznalých ohlasů, které získala od několika kolegů, je zřejmé, že se to daří. „Už mi volalo několik záchranářů, že jim to líbilo a že se zasmáli,“ konstatovala, jak příznivé jsou první odezvy.

Záchranáři však zjevně počítají s tím, že se mohou setkat i s nepochopením. Svědčí o tom sdělení, jež připsali na facebooku, kde na nový klip upozornili. Pro případné rýpaly: „ochotnický záchranářský spolek“ se dal dohromady ve svém volnu a „žádné plyšové zvíře nebylo poškozeno na zdraví a plyši“, zdůrazňují. A natáčení ani neblokovalo auto, které by bylo aktuálně zařazené do výjezdu.