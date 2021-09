V neděli se pak lze vypravit do Libčic nad Vltavou, kde se odpoledne uskuteční již tradiční hudební festival Libčická Hašlerka – k poctě písničkáře Karla Hašlera. Posluchače potěší Strahovanka, Staročeští Pardálové a Frajeři z galerky; nebudou chybět taneční čísla v podání úholičských seniorek, který se označují jako Ú-holky, pozdní sběr – a vystoupí také zpěvák, bavič a imitátor Vladimír Hron. Libčické Hašlerce předcházejí na sokolském hřišti dopolední farmářské trhy.

S dodatkem, že atmosféru slavností vína a babího léta navodí živá hudba – a chybět nebudou aktivity pro celou rodinu. A do třetice je tu Kutné Hora, tentokrát tamní klášter sv. Voršily: s výstavou vín od českých vinařů a neřízenou degustací.

Rovněž pozvánek k sobotním výletům za vínem nabízí hned několik. Třeba v obci Lány zve do prostor Muzea T. G. Masaryka, kde se uskuteční festival (Ne)vinné Lány – se zaměřením na šumivá vína. „Vínem ožije i zámek v Nelahozevsi, kde budou mít návštěvníci příležitost ochutnat burčák a vína z Lobkowiczkého zámeckého vinařství v Roudnici nad Labem,“ určuje Dlouhá také jiný směr.

Právě sv. Václava si leckde nebudou připomínat jen v den jeho úterního svátku, ale už o víkendu. Na sobotní svatováclavské slavnosti zve Dlouhá opět do Kutné Hory – a také do Vysoké nedaleko Mělníka. „V Kutné Hoře proběhnou ve znamení lidové veselice s folkovou, country a moderní hudbou, uskuteční se řemeslné trhy a ochutnávka vín. Ve Vysoké je připravena hudba, zábava nejen pro děti, řemeslné stánky, tvořivé dílny, projížďky na oslíkovi a koni, komentované prohlídky a mnoho dalšího,“ shrnula nabídku.

Od pátku až do úterního státního svátku zve kutnohorská římskokatolická farnost k návštěvě chrámu sv. Barbory, upozorňuje Linda Dlouhá z krajské turistické centrály. V jeho kapli sv. Václava bude od 24. do 28. září vystavena jedna z mnoha kopií staroboleslavského Palladia – a v tomto případě jde o exemplář, který byl v roce 1708 vyroben právě pro tuto ochozovou kapli, kde také byl původně umístěn.

Akce vinné i nevinné, veselice, připomenutí historie, výlety i církevní sláva. To je pestrá paleta podnětů, které Středočeská centrála cestovního ruchu nabízí jako tipy pro plánování víkendového programu. A doporučením je i předpověď meteorologů: ti po pátečním zakaboněném dni s deštěm očekávají v sobotu i v neděli počasí krásné: prakticky letní.

